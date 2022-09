Call of Duty: Mobile Season 8 Train to Nowhere Hadir Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar game Call of Duty, ada kabar gembira dari Garena, pengembang game tersebut. Season 8 “Train to Nowhere”, Call of Duty: Mobile hadir pada hari ini, Selasa 6 September 2022, dengan janji suguhan senjata dan karakter baru yang siap menambah serunya permainan Soldiers.

Membawa tema spionase, setelah kematian tragis Templar di season sebelumnya, apakah Sophia berhasil membalaskan dendam ayahnya? Dan apakah jalur kereta stasiun Express menjadi tempat sasaran rahasia pertama dari sang putri? Bisa cek langsung kisahnya seperti apa di season terbaru ini.

Map baru “Express” dari Call of Duty: Black Ops II akan hadir secara resmi di mode multiplayer Call of Duty: Mobile. Garena sejatinya pula menepati janjinya memberikan pengalaman bermain yang lebih seru dan menegangkan bagi semua Soldiers. Juga terdapat kereta api berkecepatan tinggi yang akan sesekali melewati trek yang dapat digunakan oleh Soldiers untuk mengalahkan musuh.

Selain itu, senjata baru yang bisa didapatkan melalui Battle Pass terbaru yaitu “ZRG 20mm”. Senjata dengan tipe sniper bolt-action in dilengkapi dengan kecepatan yang lebih tinggi dan damage yang lebih besar, memungkinkan Soldiers untuk mengalahkan musuh lebih mudah di medan peperangan.

Sementara itu, di mode Battle Royale akan terdapat event khusus “Operation: Spy Hunt”. Players akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi mata-mata, mengumpulkan petunjuk dan juga menyadap intelijen musuh. Garena juga menjanjikan adanya karakter Epic terbatas “Lerch - Gumshoe” dan senjata SMG Epic “GKS - Claw” yang players bisa menangkan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua misi yang diberikan pada mereka.

Premium Battle Pass Season ini telah menghadirkan empat karakter epik dengan operator baru. Pemain bisa membuka akses dan mendapatkan karakternya secara gratis cukup dengan menyelesaikan misi dan mengumpulkan CP yang cukup.

Terakhir, Call of Duty: Mobile menyatakan melakukan optimasi gameplay, match, fungsi, performa, serta update untuk weapon balancing yang akan meningkatkan penggunaan berbagai senjata di dalam game.

Call of Duty: Mobile adalah pengalaman aksi orang pertama yang definitif di mana ada dua tim terdiri dari 5 anggota yang saling bertarung untuk memenangkan tujuan di setiap mode permainan. Game yang merupakan hasil kolaborasi Activision dan Tencent TiMi Studio ini dirilis oleh Garena untuk wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Taiwan.

Game ini tersedia di iOS dan Android, dan Garena mengklaim Call of Duty: Mobile sebagai mobile game terbaik sejak dirilis pada 1 Oktober 2019.

