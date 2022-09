Menjelang Rilis: Ini 3 Fitur iPhone 14 Pro Max yang tidak Ada di 14 Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang acara Apple "Far out" pada dinihari nanti, waktu Indonesia, produk yang banyak dibahas adalah, tentu saja, jajaran iPhone 14. Diharapkan nantinya akan muncul 4 varian, yaitu iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max.

Tak ada lagi iPhone mini, dan digantikan iPhone Plus yang kuat disebut-sebut debut tahun ini. Jika nanti varian iPhone 14 Plus dan iPhone 14 Pro Max tiba, mereka akan memiliki ukuran layar yang sama. Selebihnya, akan ada perbedaan, dengan tentu saja spesifikasi lebih tinggi ada pada Pro Max.

Mari kita rinci tiga fitur yang dimiliki iPhone 14 Pro Max tapi tidak ada pada iPhone 14 Plus berdasarkan bocorannya yang telah beredar.

1. Teknologi layar baru

Apple kemungkinan akan mengumumkan iPhone 14 layar 6,1 inci dan iPhone 14 Plus layar 6,7 inci. Ukuran iPhone 14 Plus itu sama dengan iPhone 13 Pro Max, dan mungkin iPhone 14 Pro Max. Namun, kesamaan antara kedua model ini berakhir di sana.

Sementara iPhone 14 Plus akan menggunakan teknologi layar yang sama dengan iPhone 13 model standar yakni dengan panel OLED 60 Hz, kemampuan layar iPhone 14 Pro Max akan melampaui itu.

Berdasarkan berbagai bukti dan rumor, iPhone 14 Pro Max akan memiliki desain layar baru tanpa notch di bagian atas layar. Apple akan menggantinya dengan cutout baru bentuk pil yang menampung sensor buat Face ID dan kamera depan di dalamnya.

Lebih dari itu, iPhone 14 Pro Max akan memiliki layar ProMotion dengan refresh rate mulai dari 120 Hz hingga 1 Hz. Akibatnya, model iPhone yang lebih mahal ini akan memiliki tampilan selalu aktif (always on display) untuk pertama kalinya, sehingga akan menampilkan beberapa elemen visual di layar bahkan saat "mati", seperti Apple Watch.

2. Chip A16

Setiap tahun, Apple memperkenalkan model iPhone baru dengan chip baru. Namun, beberapa model iPhone mungkin tidak memiliki chip baru kali ini. Sebagaimana dikuatkan oleh 9to5Mac awal tahun ini, model iPhone 14 kelas menengah akan ditenagai oleh A15 Bionic, sementara hanya model 14 Pro yang akan memiliki chip baru, A16.

A15 adalah chip yang sudah ada di seri iPhone 13. Meski rumor yang ada menyatakan iPhone 14 memiliki versi yang disempurnakan dari chip A15 Bionic, dengan lebih banyak RAM dan mungkin GPU yang lebih baik, tapi itu masih CPU yang sama dengan iPhone tahun lalu. Konsumen yang menginginkan peningkatan performa yang signifikan harus membayar lebih untuk iPhone 14 Pro atau iPhone 14 Pro Max dengan chip A16.

Tentu saja, kita harus sabar menanti untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang perbedaan kinerja antara iPhone 14 Plus dan iPhone 14 Pro Max dalam penggunaannya nanti.

3. Kamera

Sebuah laporan baru-baru ini menduga bahwa iPhone 14 dan iPhone 14 Plus akan memiliki perubahan perangkat keras kecil dalam hal kamera dibandingkan generasi iPhone sebelumnya. Peningkatan besar diharapkan eksklusif untuk iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max.

Misalnya, model iPhone 14 Pro kemungkinan akan datang dengan lensa lebar 48 MP baru, dibandingkan lensa 12 MP saat ini, yang akan memungkinkan kemampuan video baru, seperti video 8K untuk pertama kalinya di iPhone. Rumor juga menunjukkan bahwa lensa ultra lebar pada model 14 Pro akan memiliki sensor yang lebih besar untuk menangkap lebih banyak cahaya, yang akan menghasilkan foto dan video yang lebih baik dalam skenario cahaya rendah.

Belum lagi fitur foto ProRAW dan video ProRes eksklusif untuk model Pro. Jadi, bila calon pengguna adalah penggemar berat fotografi, sebaiknya memilih iPhone 14 Pro Max daripada iPhone 14 Plus.

