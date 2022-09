Berikut Syarat dan Cara Daftar Akun TikTok Shop Seller

TEMPO.CO, Jakarta - TikTok merupakan platform berbagi video terpopuler saat ini. Namun selain menampilkan konten video, TikTok juga memiliki fitur TikTok Shop untuk berjualan. Fitur ini tentu sangat berguna bagi Anda yang mempunyai bisnis dan ingin menjualnya secara online. Lalu, bagaimana cara daftar TikTok Shop Seller?

Cara Daftar TikTok Shop Seller

Seperti dilansir dari situs resmi TikTok, TikTok Shop merupakan marketplace e-commerce yang mempertemukan penjual, pembeli, dan konten kreator. Ada berbagai fitur yang ditawarkan oleh TikTok for Business. Salah satu manfaat fitur TikTok Shop yang tidak dimiliki oleh e-commerce lain ialah menyematkan link produk pada video yang diunggah. Jadi semakin sering video masuk FYP (For Your Page), maka makin besar pula kemungkinan penonton meng-klik dan membeli produk yang disematkan.

Berikut ini syarat dan cara daftar TikTok Shop Seller yang dirangkum dari situs TikTok Shop Seller Center.

Syarat daftar akun TikTok Shop Seller

Syarat daftar TikTok Shop Seller tidaklah sulit. Sebelum mendaftarkan akun TikTok Shop, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi terlebih dahulu, diantaranya:

KTP atau paspor Pemilik akun harus berusia minimal 18 tahun Akun memiliki minimal 2000 followers Akun memposting video dalam 28 hari terakhir Pemilik akun mempunyai rekening bank Toko dan produk yang dijual sesuai dengan syarat dan ketentuan TikTok

Cara daftar akun TikTok Shop Seller lewat website

Buka browser di HP atau PC. Kunjungi situs TikTok Shop Seller Center di https://seller-id.tiktok.com/account/welcome. Selanjutnya klik "Daftar dengan Akun TikTok" atau "Sign Up with TikTok Account". Anda bisa memilih mendaftar akun TikTok Shop Seller dengan nomor telepon, email, nama pengguna, atau akun media-media sosial yang terhubung dengan akun TikTok. Langkah selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi informasi dasar toko seperti nama toko, alamat toko, dan jenis bisnis (korporasi atau perorangan). Lakukan verifikasi informasi pribadi dengan mengupload foto KTP atau paspor. Setelah proses selesai, tunggu hingga Anda mendapatkan email notifikasi yang menyatakan bahwa pendaftaran akun TikTok shop telah berhasil. Setelah pendaftaran berhasil, Anda bisa mengedit dan menambahkan informasi toko pada situs yang sama.

Cara daftar akun TikTok Shop Seller lewat aplikasi

Buka aplikasi TikTok di HP Anda. Klik menu profil, kemudian klik garis tiga yang berada di pojok kanan atas. Pilih menu "Creator Tools", selanjutnya klik "TikTok Shop". Baca syarat dan ketentuan, kemudian klik "Daftar" atau "Apply". Lengkapi informasi yang diperlukan, kemudian tunggu notifikasi email yang menyatakan pendaftaran akun TikTok Shop telah berhasil. Jika notifikasi email telah terkirim, menu TikTok Shop akan muncul secara otomatis di akun Anda. Selanjutnya Anda bisa menambahkan informasi toko dan produk yang akan dijual.

Cara menambahkan produk baru di TikTok Shop Seller

Cara menambahkan produk baru di TikTok shop dapat dilakukan dengan mudah. Berikut langkah-langkahnya

Buka aplikasi browser, kemudian login ke situs TikTok shop seller center https://seller-id.tiktok.com/account/welcome dengan akun TikTok shop yang telah terdaftar. Pada homepage, pilih menu "Tambahkan Produk Baru" atau "Add New Product". Selanjutnya tambahkan nama produk yang akan dijual, kategori, dan pilih brand atau tambahkan brand baru ke TikTok Shop. Agar lebih lengkap, Anda bisa menambahkan informasi produk lebih detail seperti foto produk (disarankan memilih foto berukuran 1:1), deskripsi produk, variasi produk, dan informasi pengiriman produk. Terakhir, jangan lupa hubungkan rekening bank dengan akun TikTok Shop untuk menyimpan penghasilan Anda.

Nah, itu dia syarat dan cara daftar akun TikTok Shop Seller. Perhatikan setiap langkahnya agar tidak keliru, ya.

LALA DITA PANGESTU