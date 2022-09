Biaya Reparasi Apple Watch Ultra Rp 8 Juta di Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Apple Watch Ultra adalah perangkat wearable andalan terbaru dari perusahaan yang berbasis di Cupertino itu pada tanggal 7 September 2022. Saudaranya di lini jam tangan yang ikut diluncurkan saat itu adalah Watch Series 8 dan Watch SE.

Apple Watch Ultra secara resmi dibuka untuk pra-penjualan minggu ini dengan harga 6.299 yuan (US$ 910) di Cina dan pengiriman pertama diharapkan pada 23 September 2022. Namun belum seminggu, biaya perbaikan juga sudah keluar angka nominalnya.

Watch Ultra bisa menjadi jam tangan pintar yang sangat mahal untuk diperbaiki. Biaya perbaikan untuk jam tangan pintar Apple premium itu bisa menelan hingga 60 persen dari harga ecerannya. Biaya perbaikannya adalah yang tertinggi di antara jajaran jam tangan pintar Apple.

Informasi ini muncul di situs web resmi Apple di Cina yang menunjukkan bahwa harga perbaikan kerusakan Watch Ultra bisa mencapai 3.459 (~US$ 541). Namun Apple menawarkan paket layanan AppleCare+ dengan diskon biaya perbaikan sebesar 588 yuan (~US$ 85). Paket Layanan AppleCare+ memerlukan pembayaran 799 yuan (~US$ 115) selama dua tahun.

Apple Watch Ultra hadir dengan beberapa fitur dan peningkatan yang menarik dalam desainnya. Namun masih harus dilihat bagaimana biaya perbaikan yang tinggi ini dapat mempengaruhi penerimaannya di pasar. Paket layanan yang disertakan memberikan beberapa kenyamanan bagi pengguna.

Apple memcitrakan Watch Ultra sebagai jam tangan yang melampaui batas bagi atlet berperforma tinggi. Sejauh ini, Watch Ultra dinyatakan sebagai produk paling tangguh dan andal yang pernah ada dan dilengkapi dengan casing titanium yang kokoh, GPS frekuensi ganda yang presisi, dan masa pakai baterai hingga 36 jam.

Tiga gelang jam khusus yang dibuat untuk atlet dan petualang juga tersedia untuk perangkat ini. Ia juga menawarkan kebebasan seluler dengan desain rekayasa perintis. Apple mengatakan Watch Ultra dibuat dengan perhatian cermat terhadap detail untuk memberikan kinerja terbaik.

Casing baru dirancang untuk melindungi kristal safir datar dari benturan dan kerusakan tepi. Apple Watch Ultra tahan air hingga 100 m dan diuji dengan standar MIL-STD 810H. Dengan segala janji yang diberikan Apple, diharapkan Watch Ultra tidak akan mengecewakan daya tahannya.

