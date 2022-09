Inilah Cara Mengatasi Lupa Password Gmail

TEMPO.CO, Jakarta -Di era sekarang, email atau surel merupakan salah satu hal penting bagi banyak orang dan dari sekian akun email, terpopuler adalah gmail. Banyak orang menggunakan email untuk menunjang segala aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Salah satu layanan email yang saat ini terbanyak digunakan adalah Google Mail atau dikenal dengan nama Gmail. Gmail banyak digunakan karena menjadi salah satu layanan email yang memberikan banyak fitur dan layanan yang diberikan Gmail termasuk mudah digunakan oleh berbagai kalangan.

Namun, ketika akan menggunakan layanan Gmail, terdapat satu permasalahn yang sering mucnul, yaitu lupa password atau kata sandi Gmail. Lupa kata sandi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya terlalu banyak memilki akun Gmail atau Gmail lama tidak dibuka sehingga menjadi lupa kata sandi.

Lantas, bagaimana jika lupa kata sandi Gmail, apa yang harus dilakukan?

Melansir laman Pusat Bantuan Google, disebutkan terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan jika terjadi lupa kata sandi, antara lain:

Pemulihan Email Menggunakan Nomor HP

1. Masuk ke laman mail.google.com dan masukkan email Anda yang lupa password.

2. Pada bagian password pilih forgot password.

3. Pilih try another way.

4. Masukkan nomor HP Anda yang pernah Anda daftarakan ketika membuat email.

5. Cek nomor HP Anda dan masukkan kode verifikasi yang dikirimkan pada kolom yang tersedia.

6. Jika berhasil, Anda bisa membuat password baru Anda.

Pemulihan Email Menggunakan Email Pemulihan

1. Masuk ke laman mail.google.com dan masukkan email yang Anda yang lupa password.

2. Pilih forgot password ketika akan memasukkan password.

3. Jika ketika mendaftar Gmail, Anda memasukkan email pemulihan, maka kode verfikasi akan dikirmkan ke email pemulihan Anda.

4. Masukkan kode verifikasi tersebut dan buat password baru akun gmail Anda.

EIBEN HEIZIER

Baca juga : Google Bongkar Jaringan Penipuan Berkedok Jual Anak Anjing Menggemaskan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.