Jhonny G. Plate Gunakan SIM Card AS Usai Serangan Bjorka, Pakar: Tak Berpengaruh

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengganti nomer ponsel dengan SIM Card Amerika usai serangan siber oleh hacker Bjorka. Hal itu dipertanyakan oleh Bjorka dalam akun twitternya.

“Why u change ur phone number to US phone number sir @PlateJohnny? Is it true that Indonesia number are no longer safe to use?” dikutip dari akun twitter @bjorxanism.

Bjorka mempertanyakan alasan Johnny hingga mengganti nomornya dengan nomor Amerika, atau bahkan sudah tidak lagi percaya dengan keamanan nomor Indonesia.

Abimanyu Wachjoewidajat, pakar keamanan siber mengatakan, mengganti dengan nomor Amerika sebenarnya mungkin saja dilakukan. Ia menerangkan bahwa SIM Card merupakan perangkat identitas untuk membedakan setiap pengguna dalam ranah seluler. Hal tersebut memungkinkan sesorang memiliki dua atau lebih SIM card bahkan dari operator yang sama.

“Satu orang yang sama bisa menggunakan beberapa SIM Card baik dari operator selular yang sama maupun berbeda,” ujar Abimanyu pada wartawan Tempo pada, 18 September 2022.

Meski begitu, Abimanyu menjelaskan bahwa mengganti dengan nomor Amerika tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kesulitan peretasan yang mungkin terjadi. “Nggak lebih sulit karena penyimpanan data pribadinya kan bukan pada SIM card tetapi pada database layanan yang didaftarkan dengan menggunakan nomor ponsel sebagai identifikasi,” ucapnya.

Abimanyu juga menambahkan soal sistem keamanan itu relatif, baik itu menggunakan SIM Card dalam atau luar negeri. Hal tersebut tergantung setiap provider atau operator yang digunakan. Jika sistem keamanan suatu provider lemah maka peretasan mungkin saja dilakukan.

“Mengenai pengamanan data itu relatif, karena ini berkaitan kepada penyedia layanan maka tergantung keampuhan masing-masing penyedia layanan dalam memproteksi data penggunanya,” ujarnya.

Zahrani Jati Hidayah

