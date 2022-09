Mischka Aoki dan Devon Kei Ambil Program Advance di Sekolah Hollywood

TEMPO.CO, Jakarta - Mischka Aoki dan Devon Kei Enzo membagikan kabar kalau mereka menerima penawaran dari sekolah para selebritas di Hollywood, AS. Dua remaja kakak beradik yang telah mengantongi hampir seratus medali kompetisi sains dan matematika internasional ini mengambil advanced program yang jauh di atas level pendidikan di mana mereka berada saat ini.

Mischka memilih Law and Order dimana ia diajarkan berbagai macam program seperti The role of the different levels of court, Criminal Case Processes dan Consumer Law. Sedangkan Devon, sang adik yang masih berumur 12 tahun, mengikuti Advanced High School Math Courses yang ditujukan untuk anak setingkat level SMA. Masing-masing selama setahun ke depan.

“Dalam waktu setahun ke depan ini, kedua orang tua kami memiliki usaha yang memerlukan kami untuk sering melakukan perjalanan bolak-balik antara Amerika dan Indonesia, dan oleh karena itu, kami berdua memutuskan untuk menerima tawaran sekolah ini," ucap Mischka dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.co, Senin 19 September 2022.

Devon menambahkan bahwa mereka mengikuti program pendidikan yang ditawarkan tersebut daring dari Indonesia. Ini dipilih karena keduanya masih ingin fokus mengembangkan program Beasiswa Sejuta Impian kepada anak anak di Indonesia yang baru saja mereka rintis per Februari lalu.

"Jadi meskipun kami mengambil pendidikan di Amerika saat ini, kami masih bisa berada di Indonesia, untuk mengembangkan program Beasiswa Sejuta Impian kami kepada anak anak di Indonesia lebih baik lagi,” kata Devon.

Sebagai bagian dari program pemberian beasiswa itu, Mischka dan Devon berkunjung ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Thariq Bin Ziyad di Pondok Hijau Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 14 September 2022. Keduanya membagikan Beasiswa Olimpiade Matematika kepada adik berprestasi Fadly Hafiz Fauzi, siswa Kelas 4 di sekolah itu.

Beasiswa diberikan berupa dukungan penuh bisa mengikuti ajang Olimpiade Matematika Tingkat Dunia gratis. Mischka & Devon juga membiayai sejak bimbingan persiapan olimpiade. Sejak dimulainya program Beasiswa Sejuta Impian ini, anak-anak bimbing Mischka dan Devon sudah berhasil meraih total 9 medali dari Olimpiade Matematika dan sains Internasional, terdiri dari 7 emas dan 2 silver.

Membuka bimbingan belajar jarak jauh

Pada September ini, selain membuka kembali pendaftaran SEJUTA IMPIAN, Mischa dan Devon juga mengembangkan inisiatif membuka wadah bimbingan untuk pelajar seluruh Indonesia. Dimana mereka menerima kiriman pertanyaan untuk bisa memberikan bimbingan dalam pengerjaannya. Fasilitas ini terbuka secara umum melalui website mereka, untuk pelajar seluruh Indonesia, dan tidak dikenakan biaya apapun.

Harapannya, semakin banyak anak Indonesia yang bisa mendapatkan bantuan saat mengalami kesulitan dalam pelajaran sekolah mereka.

Untuk fokus ke inisiatif-inisiatif itu, dan kesibukan di sekolah, Mischka dan Devon memilih untuk tidak mengikuti Olimpiade Olimpiade matematika sendiri. "Kami memberikan kesempatan-kesempatan ini ke teman-teman berprestasi Indonesia lainnya supaya mereka bisa belajar lebih baik lagi, dan juga lebih banyak lagi anak anak berbakat yang bisa ikut olimpiade di kancah internasional.” kata Mischka.

