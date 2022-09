iPhone 15 Ultra Diduga Akan Miliki Video 8K

TEMPO.CO, Jakarta - Seri iPhone 14 belum sebulan beredar di tangan konsumen, tapi kabar tentang penerusnya, iPhone 15, sudah mulai terdengar. LeaksApplePro, misalnya, baru saja menerbitkan sejumlah prediksi tentang iPhone 15 series.

Dalam prediksinya, semua model iPhone 15 akan melenyapkan Lightning demi USB-C. Sebenarnya, hal itu tidak terlalu mengherankan, karena USB-C akan diwajibkan di Uni Eropa hanya beberapa bulan setelah seri ke-15 mulai dijual nanti.

Sementara, analis Ming-Chi Kuo dan Mark Gurman membuka kemungkinan ada beberapa perombakan di line-up dengan model "Pro Max" diganti namanya menjadi "Ultra".

Kemungkinan ini juga masuk akal karena akan lebih selaras dengan skema penamaan Apple M1 dan Watch. Hal yang menarik tentang iPhone 15 Ultra adalah ia akan memiliki beberapa perangkat keras eksklusif.

Perekaman video 8K adalah salah satu kemungkinan, meskipun iPhone 15 Pro juga mungkin mendukungnya. Kuo juga menyebutkan bahwa Ultra secara eksklusif akan memiliki lensa periskop sekitar 6x atau 5x. Selain itu, Ultra akan meningkatkan masa pakai baterai, bertahan 3-4 jam lebih lama dibanding pendahulunya.

Namun, dengan adanya kemungkinan peningkatan ini, iPhone 15 Ultra diperkirakan akan naik harganya dibandingkan dengan 14 Pro Max, mungkin mulai dari US$ 1.200 (naik dari US$ 1.100).

Prediksi untuk seri lainnya, diduga akan ada beberapa penyatuan, misalnya keempat model diperkirakan mengadopsi desain Dynamic Island. Namun, kedua pasangan masih akan menggunakan tingkat chipset yang berbeda, dengan model Pro dan Ultra pindah ke Apple A17 baru, sedangkan vanilla iPhone 15 dan 15 Plus kemungkinan besar akan mendapatkan A16 saat ini.

Ada beberapa spekulasi bahwa perangkat keras Face ID bisa berada di bawah layar hanya menyisakan lubang kamera, tetapi akan memakan waktu berbulan-bulan pengembangan sebelum jelas apakah teknologi ini layak atau harus menunggu satu tahun lagi.

Memang masih terlalu cepat untuk mengatakan apakah model vanila dan Plus akan memiliki layar dengan kecepatan refresh tinggi dan mode Always On.

