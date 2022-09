Tersedia, 10 Kuota Beasiswa Kuliah dari Pemerintah Korea untuk Siswa Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Sedang mencari informasi beasiswa dan tertarik kuliah di Korea? Global Korea Scholarship (GKS) atau Korean Government Scholarship Program (KGSP) memberikan kesempatan bagi lulusan SMA atau sederajat yang ingin menempuh kuliah diploma atau sarjana di universitas-universitas Korea. Beasiswa disediakan full yang menanggung kebutuhan selama studi.

Khusus untuk pelamar dari Indonesia, ada tiga jenis beasiswa KGSP 2023 yang bisa diajukan. Ketiganya adalah Beasiswa Diploma (setara D2), Beasiswa Khusus Sarjana Sains dan Teknik melalui Perguruan Tinggi Lokal di Korea Selatan, dan Beasiswa Sarjana melalui Kedutaan Besar Korea di Jakarta.

Beasiswa Diploma (Associate Degree) memiliki 15 kuota beasiswa dan terbuka untuk 6 wilayah Asia Tenggara. Sedangkan beasiswa gelar Sarjana khusus yang berfokus pada ilmu alam dan teknik tersedia bagi pelamar dari seluruh dunia melalui Jalur Universitas dari 55 alokasi beasiswa.

Jumlah total beasiswa S1 melalui Kedutaan Korea yang diberikan meliputi 74 alokasi yang disebar di 67 negara. Indonesia memiliki dua alokasi beasiswa yang tersedia melalui Kedutaan Besar Korea di Jakarta. Secara total, alokasi beasiswa KGSP 2023 untuk pelamar Indonesia dari tiga kategori di atas adalah 10 kursi beasiswa.

Cakupan Biaya

Selain biaya pendidikan selama masa studi, diberikan juga biaya untuk kursus bahasa Korea selama satu tahun serta biaya hidup 900.000 won atau sekitar Rp 9,6 juta per bulan. Diberikan pula tunjangan kedatangan sebesar 200.000 won, tunjangan pulang 100.000 won, asuransi kesehatan.

Itu semua belum termasuk tiket pesawat ke Korea dan kepulangan setelah menyelesaikan studi yang juga ditanggung. Ada pula tunjangan tambahan sebesar 100.000 won atau sekitar Rp 2,1 juta per bulan selama studi jika memiliki skor Test of Proficiency in Korean (TOPIK) Level 5 atau 6 setelah masuk universitas Korea Selatan.

Kriteria Penerima Beasiswa

Semua itu bisa didapat dengan persyaratan sebagai berikut,

1. Merupakan warga negara dari negara yang ditawarkan beasiswa

2. Berusia di bawah 25 tahun (lahir setelah 1 Maret 1998)

3. Memiliki kesehatan yang baik

4. Pelamar yang akan lulus paling lambat 28 Februari 2023 harus mengirimkan surat keterangan lulus terlebih dahulu. Ijazah resmi dan transkrip nilai akhir dikirim (menyusul) ke GKS Center, National Institute for International Education (NIIED) paling lambat 28 Februari 2023.

5. Memiliki nilai rata-rata kumulatif 80 persen atau lebih dari skala 100 poin atau berada dalam peringkat 20 persen terbaik selama SMA sederajat atau diploma (IPK: 2.64/4.0, 2.80/4.3, 2.91/4.5, atau 3.23/5.0)

6. Belum pernah menerima beasiswa dari pemerintah Korea sebelumnya

7. Bagi yang lulus SMA di Korea (termasuk sekolah internasional di Korea) atau memiliki gelar sarjana tidak dapat mendaftar ke program ini

8. Pelamar hanya boleh memilih satu jalur pendaftaran, melalui Kedubes Korea atau langsung ke universitas. Pelamar hanya boleh memilih satu universitas dan satu jurusan untuk pendaftaran beasiswa melalui universitas.

Siswa di ruang kelas di Universitas Nasional Incheon, Korea Selatan.[Foto milik Universitas Nasional Incheon/VN Express]

Dokumen aplikasi:

1. Melengkapi formulir aplikasi

2. Melengkapi Personal statement

3. Melengkapi Rencana studi

4. Surat rekomendasi (bisa dari kepala sekolah, guru, atau pembimbing)

5. Melengkapi Perjanjian pelamar GKS

6. Melengkapi Personal Medical Assesment

7. Bukti kewarganegaraan (pemohon dan orang tua) dan bukti hubungan keluarga (contoh: akte kelahiran, kartu keluarga)

8. Salinan ijazah SMA/sederajat atau surat keterangan lulus (SKL)

9. Salinan transkrip nilai sekolah

11. Salinan sertifikat kemampuan bahasa Korea (TOPIK) atau salinan skor sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL, TOEIC, atau IELTS) jika memiliki

11. Penghargaan dan sertifikat lainnya jika memiliki

12. Salinan paspor pelamar

Formulir untuk dokumen aplikasi dapat diperoleh di laman Kedubes Korea atau https://overseas.mofa.go.kr

Pendaftaran:

Pendaftaran beasiswa GKS atau KGSP 2023 dilakukan sesuai dengan jenis beasiswa dan jenjang yang ingin dilamar, baik untuk S1 maupun diploma.

Time Line

Untuk associate degree (diploma), pendaftaran beasiswa dilakukan di masing-masing universitas mulai bulan ini, September 2022. Deadline pendaftaran diputuskan oleh masing-masing universitas.

Sarjana (S1) Jurusan Natural Science dan Engineering via Universitas, deadline pendaftaran (September - Oktober 2022).

deadline pendaftaran (September - Oktober 2022). Dokumen aplikasi sudah dikirim paling lambat 6 Oktober 2022.

Wawancara akan digelar 18-19 Oktober 2022.

Hasil seleksi tahap pertama akan diumumkan Kedubes Korea pada 21 Oktober 2022.

Seleksi tahap kedua diumumkan oleh NIIED pada November 2022.

Pengumuman seleksi putaran ketiga pada Desember 2022.

ZAHRANI JATI HIDAYAH