Begini Cara Sembunyikan Status Online di WhatsApp yang Mudah

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi pesan singkat terpopuler WhatsApp mengumumkan pengembangan sebuah fitur unik, yakni mematikan status online. Hingga akhir-akhir ini banyak orang yang penasaran untuk mencoba dan mencari cara sembunyikan status online WhatsApp. Pasalnya, selama ini, aplikasi dengan ikon berwarna hijau ini hanya sampai tahap rilis menghilangkan status last seen.

Status online WhatsApp dianggap menyalahi aturan terkait privasi. Pengguna merasa menanggung beban moral apabila tidak segera membalas pesan yang masuk. Padahal, setiap orang memiliki hak untuk menjawab maupun mengabaikan chat. Namun, akibat adanya status online, beberapa orang begitu cemas dan seakan dipaksa untuk merespon pesan secepat mungkin.

Kehadiran mode sembunyikan status Whatsapp ini dianggap sebagai angin segar oleh sejumlah pengguna setia WhatsApp. Jika Anda memutuskan untuk tidak membagikan status online. Maka orang lain tidak dapat melihat kapan Anda mengakses WhatsApp, begitu pula sebaliknya. Lantas, bagaimana langkah-langkah untuk menikmati fitur ini?

Dilansir dari WABetaInfo yang dipublikasikan pada 13 September lalu, pembaharuan WhatsApp dengan kontrol online tersedia pada versi 2.22.21.8 beta. Sayangnya, tidak semua pengguna beruntung bisa mencoba fitur ini. Pihak WhatsApp menyatakan hendak melakukan uji coba lebih lanjut dan berusaha menyempurnakannya. Sehingga ketersediaannya versi ini relatif terbatas meskipun dapat diunduh secara gratis via Play Store.

Nantinya, fitur sembunyikan status online di WhatsApp diberi nama mode stealth. Kehadirannya diharapkan mampu meminimalisir tindakan penguntitan yang tentu saja merugikan. Aplikasi chatting dengan 2,41 miliar pengguna dari seluruh penjuru dunia ini, akan menjanjikan seri 2.22.16 sudah menanamkan fitur tanpa status online. Dan dapat segera diinstal dalam waktu dekat.

Saat ini, WhatsApp terbaru berada di versi 2.22.15 dan masih menyematkan sembunyikan last seen saja. Ketika mode sembunyikan status online resmi terpasang, pengguna perlu memahami langkah-langkah untuk menggunakannya.

1. Tekan simbol titik tiga di sisi kanan atas Whastapp

2. Pilih menu setting, lalu tekan account

3. Pilih sub menu who can see my last seen (siapa yang bisa melihat saya terakhir kali)

4. Lalu pilih nobody

5. pada menu who can see when I’m online (siapa yang bisa melihat saya online), tekan same as last seen (sama dengan terakhir kali dilihat).

"Demi mewujudkan keinginan pengguna untuk tidak menampilkan status online, kami akan memperkenalkan kemampuan memilih siapa saja yang dapat melihat Anda online", terang pernyataan WhatsApp.

Selain sembunyikan status online di WhatsApp dari semua orang, pengguna juga bisa memilih untuk memberitahu kapan terakhir kali membuka WhatsApp. Misalnya everyone yang artinya setiap kontak bisa mengetahui status online. Serta my contacts untuk semua nomor kontak yang disimpan saja. Maupun my contacts except untuk menyeleksi sebagian kontak saja.

