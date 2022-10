Game Lokapala Hadirkan Ksatriya Baru Surya Kusuma, Terinspirasi Mangkunegara I

TEMPO.CO, Solo - Anantarupa Studio selaku pengembang game lokal Lokapala, memperkenalkan Ksatriya Lokapala baru bernama Surya Kusuma. Karakter Ksatriya ini terinspirasi dari sosok Mangkunegara I sebagai pendiri sekaligus adipati pertama di Istana atau Pura Mangkunegara Solo.

"Tokoh Mangkunegara I yang mempunyai nama asli Raden Mas Said ini sangat disegani oleh masyarakat atas kegigihannya melawan VOC, dan pada tahun 1983 pemerintah mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional dan diberikan penghargaan Bintang Mahaputra," ucap Ivan Chen selaku CEO Anantarupa Studio, saat preview Ksatriya Surya Kusuma menjelang digelarnya babak grand final pertandingan Piala Gubernur Grab Ksatriya Pilih Tanding Chapter Jawa Tengah 2022 di Solo Grand Mall, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Pengenalan karakter Ksatriya Surya Kusuma ini menambah jajaran sosok panutan pahlawan Nusantara yang diharapkan dapat menginspirasi generasi muda Jawa Tengah maupun Tanah Air.

Lokapala: Saga of the Six Realms merupakan sebuah game 5v5 Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) yang dikembangkan oleh Anantarupa Studio. Game itu dapat diunduh melalui aplikasi Google Play Store.

Game buatan anak negeri Lokapala itu menjadi cabang olahraga elektronik atau e-sport yang dipertandingkan dalam ajang Piala Gubernur Grab Ksatriya Pilih Tanding Chapter Jawa Tengah 2022.

Turnamen yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu didukung oleh Grab Indonesia selaku sponsor utama dan Melon Indonesia selaku publisher game.

Sebagai informasi, turnamen itu dimulai September 2022 dengan tempat penyelenggaraan sebelumnya di Semarang, Magelang, dan Tegal.

Tercatat ada 100 gamer Lokapala yang mengikuti turnamen e-sport tersebut. Adapun tim yang berhasil lolos ke babak grand final ada empat tim, yaitu Lightowl, UMUS Esports, Pulgantory, dan Lokapala Hiro.

Pertandingan dalam babak grand final dibagi dua sesi. Pertama, dalam sesi penyisihan, Bronze Match mempertemukan team Lokapala Hiro versus UMUS E-sports. Kemudian sesi terakhir Final Match mempertemukan tim Pulgantory versus Lightowl.

Menurut Ivan Chen, turnamen itu mengusung tema Lokapala Homecoming. Karena pengembang game itu sudah berkarya selama 11 tahun yang diprakarsai oleh putra-putri Solo.

Adapun Aris Sudewo selaku CEO Melon yang merupakan publisher Lokapala, mengemukakan grand final digelar bertepatan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

"Hal itu sekaligus mengingatkan bahwa game Lokapala ini juga merupakan game e-sports pertama dari Indonesia yang terinspirasi dari budaya daerah untuk memperkenalkan pahlawan sejarah," tuturnya.

Aris berharap kegiatan itu tidak hanya sebagai program literasi sejarah dan budaya melalui game e-sports Indonesia yang mengangkat kekayaan budaya Nusantara.

Melalui turnamen ini sekaligus juga mempromosikan budaya bermain yang sehat bagi pembentukan karakter anak bangsa, serta mendorong kolaborasi lintas sektor agar industri kreatif Indonesia semakin maju.

“Melon Indonesia berharap melalui turnamen Lokapala ini semakin meningkatkan ekosistem game lokal di Tanah Air dan juga sekaligus mengangkat kekayaan budaya Nusantara”, kata Aris.

Selain itu, General Manager Solo Grand Mall, Bambang Sunarno selaku perwakilan dari tuan rumah penyelenggaraan Piala Gurbernur: Ksatriya Pilih Tanding Chapter Jawa Tengah 2022 menyatakan bahwa Solo Grand Mall sangat membuka pintu untuk penyelenggaraan event serupa yang dapat mendukung pengembangan budaya permainan e-Sport di Indonesia.

