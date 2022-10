Erajaya Hadirkan Action Camera Insta360, Ini Spesifikasi dan Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - Erajaya Active Lifestyle mengumumkan kehadiran action camera Insta360 dan ketersediaannya di jaringan ritel Erajaya Group, baik online maupun offline. Produk ini cocok untuk mendukung gaya hidup pengguna yang aktif.

“Dengan meningkatnya peminatan masyarakat untuk membuat konten berkualitas pada saat bergerak (on the go), kami percaya produk Insta360 akan disambut baik oleh pelanggan kami dan menjadi pilihan untuk mengabadikan momen-momen penting secara imersif,” kata Djohan Sutanto, CEO Erajaya Active Lifestyle, dalam keterangannya, Selasa, 4 Oktober 2022.

Mengenal Insta360

Insta360 menawarkan beragam pilihan bagi para pembuat konten untuk mengabadikan momen terbaik dengan sudut pengambilan yang unik. Melalui teknologi FlowState Stabilization, pengguna akan mendapatkan video yang stabil yang mampu meredam goncangan dalam pengambilan gambar.

Terdapat sejumlah pilihan produk dari Insta360 yang dibawa ke Indonesia, seperti ONE RS, berupa kamera aksi dengan sistem modular yang bisa bertransformasi menjadi kamera 360. Ada juga Go2 merupakan kamera aksi berukuran mungil serta tahan air yang bisa dipasang di mana saja, dan ONE X2, yaitu kamera 360 yang ringkas dan mampu menangkap gambar 360 derajat dengan resolusi 5,7K.

Produk-produk Insta360 kini bisa didapatkan di gerai Urban Republic, Erafone dan iBox Store, begitu juga laman e-commerce Eraspace.com dan Urban Republic Official Store di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Produk yang telah hadir meliputi model Insta360 ONE RS, Insta360 Go2 dan Insta360 ONE X2.

Harga

Insta360 ONE RS Twin Edition dijual dengan harga Rp 8,499 juta. Insta360 ONE RS 4K Edition dengan harga Rp 5,399 juta. Untuk Insta360 Go2 Standard Version (32GB) Rp 4,399 juta, Insta360 Go2 High-Capacity Version (64GB) seharga Rp 4,999 juta dan Insta360 ONE X2 seharga Rp 7,399 juta.

