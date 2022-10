UI Teliti Karakteristik Perguruan Tinggi Berkelanjutan Secara Finansial

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan lokakarya dengan topik bahasan “Keberlanjutan Keuangan di Institusi Pendidikan Tinggi”. Lokakarya ini bertujuan untuk menggali kesiapan pemerintah dan institusi perguruan tinggi dalam mengupayakan keberlanjutan keuangan (financial sustainability) di lingkungan perguruan tinggi.

Lokakarya ini dihadiri 29 peserta mewakili pemangku kepentingan di bidang terkait mulai dari pemerintah nasional, organisasi nirlaba, universitas, dan lembaga riset terkait keberlanjutan keuangan di perguruan tinggi.

Salah seorang narasumber, Arif Satria yang merupakan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) membahas strategi keuangan PTN-BH. Ia menjelaskan bahwa komersialisasi inovasi, contohnya yang dilakukan melalui Jabar Innovation Valley, menjadi salah satu sumber dana universitas. “Kita juga harus memanfaatkan jasa audit seperti BPK untuk meningkatkan disiplin keuangan dan mengelola aset universitas,” katanya seperti dilansir pada laman resmi UI pada Selasa, 4 Oktober 2022.

Dari lokakarya ini disimpulkan beberapa karakteristik ideal dari perguruan tinggi yang berkelanjutan dalam hal keuangan, seperti kepemimpinan yang visioner, tangguh, adaptif, dan memiliki visi bisnis yang kuat; dukungan tim manajemen keuangan dan investasi yang solid; tata kelola usaha yang baik, dan transparan sesuai prinsip good university governance.

Kegiatan lokakarya ini merupakan bagian dari aktivitas Smart City Universitas Indonesia, bekerja sama dengan University of Notre Dame (UND), Amerika Serikat dengan didanai oleh USAID, Badan Pengembangan Internasional dari Amerika Serikat. Smart City melaksanakan penelitian yang berjudul Share (Supporting Holistic and Actionable Research in Education) sejak awal 2022.

Di Indonesia, Share memiliki dua prioritas penelitian, yakni tentang Ekosistem Inovasi, dan Keberlanjutan Keuangan di Perguruan Tinggi. Selain bermanfaat bagi kalangan perguruan tinggi di Indonesia, hasil penelitian ini dimaksudkan menjadi masukan untuk pembuatan desain penelitian, memajukan prioritas pembelajaran pendidikan global, dan memperkuat ekosistem bukti untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan ataupun program USAID.

