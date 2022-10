Beasiswa MBA Said Business School di University of Oxford

TEMPO.CO, Jakarta - Skoll Scholarship lewat Skoll Foundation membuka beasiswa di Said Business School, University of Oxford, Inggris. Kesempatan ini ditujukan untuk pelamar yang ingin meraih gelar MBA (Master of Business Administration).

Persyaratan beasiswa ini memiliki pengalaman berkecimpung di dunia kewirausahaan setidaknya tiga tahun. Beasiswa ini memberikan biaya kuliah penuh serta dukungan biaya hidup selama menempuh pendidikan satu tahun di sana.

Pendaftaran untuk kelas MBA Oxford tahun 2023-2024 dibuka dalam empat gelombang. Saat ini sudah masuk pada tahap tiga yang akan ditutup pada 4 Januari 2023. Berikut syarat dan timeline beasiswa.

Persyaratan Umum

Anda akan diminta untuk melengkapi sejumlah persyaratan dan esai meliputi:

1. Pernah menghabiskan setidaknya 3 tahun untuk mendorong perubahan melalui pendekatan kewirausahaan. Misalnya, Anda dapat memiliki:

Memulai atau mengembangkan usaha sosial.

Menciptakan dan memimpin perluasan inisiatif dampak sosial di dalam sebuah organisasi.

Telah menangani masalah sosial atau lingkungan tertentu, melalui utas inti yang menyatukan pekerjaan.

2. Menciptakan dampak yang fokus pada perubahan sistem

Dapat mendemonstrasikan hasil dan dampak dari kewirausahaan Anda tindakan.

Dampak Anda mengatasi sistem dan praktik yang tidak adil di area kerja Anda.

3. Kualitas pribadi seorang wirausahawan sosial

- Memiliki tekad untuk perubahan positif.

- Gigih.

- Memiliki kecenderungan untuk mengeksplorasi lingkungan untuk peluang dan sumber daya.

- Memiliki kemauan untuk mengambil risiko pribadi dan terkadang finansial.

- Dapat mengembangkan jaringan dan memanfaatkan anggota untuk mengejar tujuan bersama.

- Pernah mengalami masalah yang sedang dicoba untuk dipecahkan.

4. MBA Oxford sangat penting untuk lintasan karir

Dapat menunjukkan mengapa pendidikan bisnis sangat penting dalam membantu mengembangkan pekerjaan.

5. Kebutuhan finansial

Dapat menunjukkan perlunya beasiswa (misalnya, karena pengalaman kerja sebelumnya atau keadaan pribadi).

Pendaftaran

- Sebelum mengajukan beasiswa, pelamar harus terlebih dahulu mengisi formulir aplikasi MBA untuk mendaftar di program MBA Said Business School untuk tahun akademik 2023-2024.

- Tim Penerimaan Aplikasi MBA akan meninjau aplikasi dan memastikan bahwa memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Saeed Business School. Jika pelamar diterima dalam program MBA, mereka dapat mengajukan permohonan beasiswa tingkat kedua.

- Setelah menerima konfirmasi penerimaan ke program MBA, harap periksa juga email dari Skoll Center yang akan mengirimkan tautan untuk mendaftar beasiswa secara online.

- Setelah lolos seleksi administrasi, pelamar diundang untuk wawancara virtual.

Timeline

- Deadline pendaftaran ke laman MBA Said Business School sekaligus esai beasiswa paling lambat 4 Januari 2023 untuk tahun akademik 2023 – 2024.

- Wawancara daring digelar akhir April 2023.

- Wawancara daring tahap dua pertengahan Mei 2023.

- Pengumuman akhir seleksi beasiswa akan disampaikan pertengahan Mei 2023.

Untuk info selengkapnya dapat diakses di laman https://skollscholarship.org/how-to-apply

Zahrani Jati Hidayah

