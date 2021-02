LG Siap Luncurkan Proyektor Mini

TEMPO Interaktif

Jakarta





Proyektor mini itu berdimensi 154 x 117 x 50 milimeter dengan bobot hanya 78 gram. Namun ia memiliki kekuatan Lumens 160 ANSI dengan resolusi maksimal 600 x 800 piksel. Ia mampu menampilkan gambar dalam layar berukuran mulai 15 inci sampai 80 inci dengan kontras rasio 2000:1.





Di dalamnya juga sudah terdapat baterai built-in dan konektor USB. Namun sayangnya, meski sudah mendukung tampilan video berformat DivX, proyektor ini belum bisa menampilkan file dalam format ppt. Penggunanya harus merubah format file presentasi itu ke dalam format JPEG.





Head of IT Marketing LG, Albert Susilo, mengatakan monitor ini akan dijual dalam jumlah terbatas di pasar Indonesia dengan harga mendekati US$ 800.





Dalam waktu bersamaan, LG juga tengah mengembangkan monitor jaringan yang bekerja dalam satu CPU (central processor unit) tunggal. Teknologi ini akan menghemat listrik karena satu monitor tak perlu dioperasikan dengan satu CPU.





Monitor ini bakal diluncurkan sekitar bulan Mei di Indonesia. Menurut Albert, monitor jenis LCD itu akan berbeda spesifikasinya dengan monitor standar.





Kartika Candra

: Bagai tak mau kalah dengan vendor lain, LG Electronics siap-siap meluncurkan proyektor mini pada April mendatang. Proyektor itu diberi nama HS102.