Pengguna Twitter Kini Bisa Posting Gambar, Video, dan GIF dalam Satu Tweet

TEMPO.CO, Jakarta - Twitter meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pengguna memposting gambar, video, dan GIF dalam satu tweet. Sebelumnya, platform tersebut hanya mengizinkan pengguna untuk memasukkan hanya satu jenis format media dalam sebuah postingan, misalnya beberapa gambar.

Meskipun Anda dapat melihat tweet media campuran di semua platform, saat ini Anda hanya dapat memposting tweet media campuran dari iOS dan Android. Fitur ini memungkinkan Anda untuk memposting empat item media individual, yang terdiri dari gambar, video, atau GIF, dalam satu tweet.

Cukup mudah untuk membuat tweet media campuran: buka pembuat tweet dan ketuk ikon foto atau tombol GIF, dan sekarang Anda dapat memilih dari berbagai format media.

“Kami selalu mencari cara baru dan menarik untuk membantu pembuat konten berbagi lebih banyak dan dilihat. Menggabungkan berbagai jenis konten visual bersama-sama dalam satu Tweet memungkinkan pembuat konten untuk mengekspresikan diri mereka lebih dari 280 karakter dan memberi mereka lebih banyak cara untuk menceritakan kisah mereka,” kata Twitter dalam sebuah posting blog.

TechCrunch melaporkan tentang uji media campuran awal Twitter pada bulan Juli. Pada saat itu, pengguna tidak dapat melihat tweet ini di desktop — tetapi sekarang, perusahaan membuat fitur tersebut tersedia untuk semua orang secara global.

Ini adalah minggu yang sibuk untuk peluncuran fitur Twitter. Jejaring sosial itu membuat tombol Edit Tweet tersedia untuk pelanggan Twitter Blue di Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

Perusahaan juga memperluas fitur Statusnya dengan opsi baru untuk tag, seperti “Breaking news,” “Gaming,” “Pet of the day,” “Then and now,” “To whom it may concern,” “Twitter do your thing,” dan “Watching cricket.”

Selain itu, Twitter meluncurkan antarmuka video layar penuh baru ke beberapa pengguna dengan pengguliran vertikal seperti TikTok untuk melompat di antara klip.

Sementara semua ini terjadi, Elon Musk melakukan putaran balik awal pekan ini dan mengatakan dia bermaksud untuk menyelesaikan akuisisi Twitter dengan harga yang disepakati sebelumnya sebesar US$ 54,20 per saham.

TECHCRUNCH

