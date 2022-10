Infinix Zero Ultra dengan Kamera 200 MP dan Zero 20 dengan Kamera 108 MP Dirilis

TEMPO.CO, Jakarta - Infinix Indonesia memperkenalkan dua produk baru, yaitu Infinix Zero Ultra dan Zero 20 pada hari Kamis, 6 Oktober 2022. Perusahaan menjanjikan kedua smartphone tersebut membawa pengalaman premium, unggulan, peningkatan kamera dan teknologi pengisian baterai tercanggih saat ini.

“Seri Zero selalu mendorong batas-batas inovasi dan memberikan kinerja yang efisien dan pengalaman premium melalui efisiensi pengisian daya, chipset yang kuat, tampilan yang mengesankan, antarmuka pengguna yang ditingkatkan, serta kemampuan fotografi dan sinematografi yang canggih," ujar Sergio Ticoalu, Regional Marketing Manager South East Asia Infinix Mobility, di Salihara Arts Center, Jakarta Selatan, Kamis.

"Dengan segala keunggulannya, kami berharap Infinix Zero Ultra dan Zero 20 dapat memenuhi kebutuhan kehidupan digital para konten kreator atau pengguna yang selalu Multitasking,” tambahnya.

Infinix Zero Ultra

Zero Ultra merupakan satu dari sedikit smartphone yang menggunakan 180W Thunder Charge. Teknologi ini menetapkan standar baru efisiensi daya dalam industri pengisian cepat. Perusahaan menjanjikan kemampuan untuk mengisi baterai 4500mAh hingga kapasitas 100 persen hanya dalam 12 menit dalam Mode Furious

Kamera utama diperkuat dengan sistem pencitraan tertinggi di dunia, yakni 200MP+OIS dengan Samsung Isocell HP1 dan ukuran pixel 0,64 µm. Sergio menjanjikan kamera 200 MP bukanlah gimmick. Pada video terdapat fitur video dual-view, fokus otomatis, dan stabilisasi video HD.

Perangkat menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 920 6nm 5G yang memberi daya pada Zero Ultra dengan konektivitas generasi terbaru, Wi-Fi 6, SIM 5G ganda, dan Erdal Engine 3.0 terbaru untuk pengalaman yang andal dan kuat di seluruh jaringan.

Kapasitas RAM yang digunakan 8GB dan dapat ditambah 5 GB hingga total 13GB untuk menjamin kelancaran multitasking. Sedangkan kapasitas penyimpanan 256 GB. Kombinasi perangkat yang baik di Zero Ultra juga membuat smartphone ini mendapatkan TÜV SÜD 36-Month.

Infinix Zero Ultra memiliki layar AMOLED 120Hz 3D Curved, sample touch hingga 360Hz, dan pemindai sidik jari dalam layar yang andal dengan sertifikasi TÜV Rheinland low blue light. Infinix Zero Ultra bisa didapatkan pada sesi first sale di e-commerce pada 7 Oktober 2022 dengan harga Rp 6.449.000 dari harga Rp 6.599.000.

Infinix Zero 20

Sementara itu, ZERO 20 membawa value charging baru ke segmen harganya dengan mengintegrasikan teknologi super charge 4500mAh dengan pengisian daya cepat 45W serta bersertifikat TÜV Rheinland.

ZERO 20 menawarkan pengalaman kamera depan premium 60MP OIS pertama di industri, peningkatan fitur vlogging, dan kemampuan fotografi yang baik. Perusahaan menjanjikan, baik saat siang atau malam, kamera depan ZERO 20 menjamin kestabilan untuk pengalaman pengambilan gambar yang lebih realistis menggunakan fokus otomatis. Selain itu, tangkapan kamera belakang 108MP memiliki zoom mendetail untuk merangkum adegan besar dan hyper-makro untuk menghadirkan keserbagunaan ke ujung jari penggunanya.

Zero 20 yang menggunakan chipset 4G G99 6nm MediaTek yang memberikan kinerja tinggi dengan konsumsi daya rendah. Dipadukan dengan RAM 8 GB dan kapasitas penyimpanan 256 GB.

Infinix Zero 20 bisa didapatkan dengan harga Rp 3.399.000 pada sesi first sale di e-commerce pada 7 Oktober 2022 dari harga Rp 3.599.000.

Berkarya dengan NFT

Infiinx juga memanfaatkan momen peluncuran Zero Ultra dan Zero 20 untuk merilis karakter NFT Infinix secara terbatas. Setiap karakter mewakilkan penjelajah luar angkasa yang memiliki kemampuan mirip dengan fitur di Zero terbaru.

Para penggemar Infinix juga berkesempatan untuk mendapatkan karakter NFT Infinix melalui sebuah undian yang nanti akan diumumkan di akun sosial media Infinix Indonesia.

Kolaborasi Tanpa Batas

Infinix berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman kamera terbaik kepada konsumen, baik saat mengabadikan momen diri sendiri melalui kamera depan Zero 20 atau lingkungan sekitar dengan kamera belakang pada Zeri Ultra.

Infinix dan Discovery Channel akan segera meluncurkan kolaborasi sosial yang dirancang untuk menginspirasi dan menampilkan kreasi konten terbaik dari fotografi seluler dan videografi. Kampanye global #DiscoverYourOwnStory akan memperjuangkan kreativitas dan semangat pengguna perangkat Infinix melalui fotografi dan vlogging, merayakan eksplorasi berbagai estetika dan pengambilan konten yang dipimpin manusia.

Infinix juga berkolaborasi dengan CapCut untuk menghadirkan pengalaman membuat konten yang lebih seru. Dengan frame khas Zero Ultra dan Zero 20, pengguna dapat berkreasi sekreatif mungkin di akun mereka masing-masing.

