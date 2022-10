Syarat dan Cara Live di TikTok Buat Jualan, Bikin Produk Laku Keras

TEMPO.CO, Jakarta -Mengetahui cara live di TikTok Shop untuk berjualan harus dimiliki siapa saja yang sedang membangun bisnis. Apalagi di era serba online seperti saat ini, aktivitas jual beli lebih mudah dilakukan di media sosial. Dengan memanfaatkan platform digital seperti TikTok, para TikTok Seller bisa menjangkau pasar lebih luas. Lantas, bagaimana cara jualan secara live streaming di TikTok Shop?

TikTok Shop

Selama ini, TikTok hanya dikenal sebagai media sosial yang menampilkan video-video kreatif sebagai hiburan. Padahal, aplikasi buatan China ini juga menyediakan fitur untuk berjualan yakni TikTok Shop. TikTok Seller bisa mempromosikan barang dagangannya melalui mode live streaming. Sehingga penjual dan pembeli bisa berinteraksi langsung.

Bagaimana tutorial menggunakan live di TikTok Shop? Simak langkah-langkahnya berikut ini beserta tipsnya.

Cara Daftar TikTok Shop

- Kunjungi situs www.seller-id.tiktok.com.

- Pilih ‘Sign Up with TikTok Account’ untuk cara mengubah TikTok menjadi TikTok Shop. Atau tekan ‘Sign Up with Phone & Email’.

- Isi data sesuai instruksi, meliputi email, nomor telepon, dan lain-lain.

- Lengkapi informasi terkait bisnis Anda, seperti nama toko, produk yang dijual, dan alamat.

- Tekan menu ‘Submit’ untuk memperoleh verifikasi.

- Cara daftar TikTok Shop selanjutnya ialah menunggu konfirmasi dari TikTok.

- Lalu, Anda dapat memakai akun TikTok Shop untuk kebutuhan bisnis.

Syarat Jualan di TikTok Live Streaming

Sebelum memahami cara jualan di TikTok Shop Live, Anda perlu memenuhi ketentuan seperti di bawah ini.

- Memiliki akun TikTok Shop.

- Berusia setidaknya 16 tahun.

- Mempunyai minimal 1.000 followers.

- Tersedia produk yang akan dijual.

Cara Jualan di TikTok Shop Live Streaming

Fitur live streaming tidak hanya dapat dipakai oleh pemilik akun TikTok Shop, tetapi juga para affiliator. Berikut ini langkah-langkah live streaming di TikTok.

Cara Jualan di TikTok Shop Live Streaming Produk Sendiri

- Pastikan kamera pada perangkat elektronik Anda cukup jernih.

- Akses aplikasi TikTok.

- Tekan ikon + di beranda.

- Geser layar ke arah kanan untuk menampilkan menu ‘LIVE’.

- Tekan tombol ‘Produk’ di area kanan.

- Tunggu pop up ‘Belanja LIVE’ muncul, lalu tekan ‘Tambah dari Toko’.

- Pilih produk yang akan dipromosikan dengan menekan tombol ‘Tambah’.

- Tekan ‘back’ dua kali.

- Tekan menu pengaturan penonton untuk memberi deskripsi.

- Tekan tombol ‘Promosi’.

- Ubah judul produk yang akan dijual dengan menekan ‘Tambah Judul’ di sisi kiri.

- Tekan menu ‘Topik’ yang relevan atau ‘Obrolan’.

- Apabila sudah yakin, tekan tombol ‘Mulai Siaran Langsung’ atau ‘GO LIVE’.

Cara Jualan di TikTok Shop Live Streaming Affiliate

- Buka perangkat lunak TikTok di telepon seluler.

- Anda akan diarahkan pada halaman utama.

- Klik menu ‘Live’ di sisi kiri atas.

- Klik menu ‘Go Live’.

- Selamat, Anda bisa melakukan live streaming untuk menawarkan produk orang lain.

Tips Live Streaming di TikTok Shop

Walaupun terbilang mudah, cara jualan di TikTok Shop untuk pemula harus mengenal beberapa strategi jitu. Pasalnya, konsepnya jualan yang menarik jika tidak dibarengi dengan penonton yang membludak, juga berpotensi mengurangi keuntungan. Adapun kiat-kiat agar live TikTok ramai adalah sebagai berikut.

1. Memaksimalkan Fungsi Pengaturan Live Streaming

Anda bisa mengaktifkan dan mematikan komentar dari penonton. Serta membatasi tanggapan audiens (hapus komen setelah sekian detik). Selain penjual sendiri, ada juga moderator yang bisa dijadikan partner bicara. Bahkan pengguna dapat menentukan deskripsi agar penonton yang melihat di pertengahan mengetahui tujuan live streaming.

2. Mengoptimalkan Fitur Promosi

Tips live streaming di TikTok Shop berikutnya ialah menggunakan fitur promosi berbayar yang disediakan oleh aplikasi. Promosi ini terdiri dari promosi otomatis yang didasari oleh pemilihan audiens dari pihak TikTok. Serta promosi khusus yang dibebaskan menentukan sendiri target penonton dari demografinya.

3. Atur Jadwal Live Streaming Saat Prime Time

Tidak hanya acara TV saja yang mengenal istilah prime time, di TikTok pun sama. Lakukan riset kecil-kecilan tentang histori pencarian dan niche akun. Lakukan live beberapa kali sebagai uji coba waktu terbaik. Anda bisa memilih waktu istirahat siang, malam hari saat pekerja sudah pulang, maupun weekend.

4. Batasi Durasi Live Streaming

Durasi menjadi salah satu poin penting dalam tips live streaming di TikTok Shop. Jangan melakukan siaran lebih dari 30 menit. Perhatikan menit-menit awal untuk menyapa penonton dan menanyakan kesukaan. Jelaskan produk berupa keunggulan, cara menggunakannya, dan keuntungan yang didapatkan jika membelinya.

5. Perbanyak Interaksi

Jangan ragu untuk bertanya kesukaan penonton dan menjawab segala hal berkaitan dengan produk. Mintalah saran dan opini serta ajak mereka untuk order dengan cara menyenangkan.

Itulah penjelasan cara jualan di TikTok Shop Live. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang merintis usaha. Jangan lupa terus mempelajari tips dan trik live streaming di TikTok Shop supaya makin besar peluang meraup cuan.

