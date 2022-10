UI Kembali Jadi Kampus Terbaik di Indonesia, Top 10 di Asia Tenggara

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia (UI) kembali menduduki posisi pertama di Indonesia sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Times Higher Education (THE). Pada Rabu, 12 Oktober 2022, lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia itu mengumumkan THE World University Rankings 2023. Hasilnya, UI masuk pada jajaran top 10 universitas terbaik Asia Tenggara bersama National University of Singapore (NUS), Universiti Brunei Darussalam, dan University of Malaya.

Di level Asia Tenggara, UI memperoleh peringkat ke-9 dari 94 institusi. UI mengalahkan King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand; De La Salle University, Filipina; dan Universiti Kuala Lumpur, Malaysia. Indikator yang unggul dari UI di wilayah Asia Tenggara adalah Teaching, Industry Income, dan International Outlook.

Pada pemeringkatan ini, THE 2023 melalukan penilaian terhadap 1.799 universitas di 104 negara dan wilayah. THE World University Rankings 2023 menggunakan 13 indikator untuk mengukur kinerja universitas di empat bidang, yakni teaching, research, knowledge transfer, dan international outlook.

Dari 13 indikator kinerja tersebut, THE mengelompokkan menjadi lima bidang, yaitu Teaching (the learning environment); Research (volume, income and reputation); Citations (research influence); International outlook (staff, students and research); dan Industry income (knowledge transfer).

UI unggul di Indonesia dengan total keseluruhan 24.4-29.7, dan menduduki peringkat 1001-1200 di dunia. Pada indikator Industry Income, UI memperoleh skor tertinggi dari 4 indikator lainnya dengan skor 77.7. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia, pada indikator International Outlook, Industry Income, dan Teaching, UI menempati peringkat pertama se-Indonesia.

Pada indikator Teaching, UI berhasil menempati peringkat tiga di Asia Tenggara setelah NUS dan Nanyang Technological University, Singapore. Indikator industry income menempati posisi ke-8, sedangkan International Outlook menempati skor tertinggi ke-14 dari 94 institusi di wilayah Asia Tenggara.



