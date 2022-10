Mau Lolos Tes PTN 2023? Ini Tips dari CEO Zenius

TEMPO.CO, Jakarta - Kalian siswa SMA kelas 12 tentunya akan bersiap untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri (PTN) pada 2023. Tahun depan, seleksi masuk perguruan tinggi negeri tak lagi sama seperti tahun ini. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menghapus tes akademik atau mata pelajaran di jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Tes akan diganti dengan sepenuhnya soal skolastik yang berbasis nalar.

Untuk menyiapkan diri masuk perguruan tinggi negeri incaran kalian, tentunya perlu sejumlah persiapan yang matang sejak dini. Founder dan Chief Education Officer Zenius, Sabda P.S. membagikan tips sukses hadapi Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2023. SNBT sebelumnya bernama SBMPTN. Menurut pria jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah terus berlatih kemapuan bernalar.

"Kuncinya jadi cerdas beneran saja dengan berlatih bernalar yang benar," ujar Sabda dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Sabda menjelaskan melatih nalar bisa dilakukan dengan berbagai hal. Misalnya, dengan menonton video, membaca, mengerjakan soal-soal, juga berdiskusi. Dengan berdiskusi, akan memicu kemampuan bernalar untuk memahami suatu masalah atau topik.

Menurut Sabda, walaupun tes akademik dihapus, bukan berarti dalam soal benar-benar tidak ada mengenai materi akademik. Ia mengatakan kemungkinan soal-soal akademik itu muncul dengan bentuk narasi atau teks yang memang bertujuan menguji kemampuan literasi, analasis, dan bernalar siswa. "Jadi bukan lagi hafalan tapi bernalar," ujarnya.

Dia berpesan agar para pelajar jangan memikirkan jalan pintas untuk mendapat hasil yang diinginkan. Apalagi, jika harus sampai curang ketika tes masuk perguruan tinggi belangsung. Dia berharap agar siswa memiliki mental kuat dan terus semangat untuk belajar dan berproses.

"Jangan ngakalin. Enggak bisa diakalin dengan cara cepat karena semua butuh proses. Semoga anak-anak bukan hanya jadi cerdas, tapi juga memiliki mental yang bagus agar tidak ada kecurangan-kecurangan," ujarnya.

Untuk berlatih soal berbasis nalar, Sabda mengatakan Zenius menggelar try out mengenai materi skolastik. Try out bebas biaya ini bisa diakses oleh seluruh siswa kelas 12 dan gap year, kapanpun dan di manapun selama periode try out berlangsung.

Siswa yang ingin mencoba atau melihat seperti apa soal-soal TPS di UTBK tahun depan bisa melakukan registrasi try out SNBT 2023 melalui link http://zeni.ws/DAFTARTOTPS2023. Try out dapat dilakukan melalui website ataupun aplikasi Zenius yang tersedia di App Store atau Play Store. Tes skolastik masuk PTN 2023 akan mengukur potensi kognitif, penalaran Matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Zahrani Jati Hidayah | Devy Ernis

