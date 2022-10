7 Program Beasiswa Google untuk Perempuan

TEMPO.CO, Jakarta - Google menyediakan tujuh program dan untuk mendorong pemberdayaan dan peran perempuan, termasuk di Indonesia. Beasiswa tersebut dapat diikuti perempuan yang tertarik dengan bidang teknologi digital.

Berikut ini deretan program beasiswa untuk perempuan dari Google yang dapat diikuti.

1. Women Founders Academy

Program itu adalah bagian dari Google for Startups untuk perempuan pendiri startup yang berada pada tahap Seed hingga Seri A di wilayah Asia Pasifik. Google menyediakan bimbingan selama 12 minggu dari ahli internal dan pakar industri. Pelatihan yang diberikan antara lain berupa cara mengatasi tantangan ketika membangun usaha hingga pendanaan.

2. Generation Google Scholarship

Google menyediakan program itu untuk siswa perempuan yang ingin menggeluti bidang ilmu komputer. Raksasa teknologi itu menyediakan beasiswa sebesar 1.000 dolar Amerika Serikat untuk biaya kuliah, buku, perlengkapan dan kebutuhan lainnya.

Google sudah mengadakan Generation Google Scholarship tahun ini dan akan kembali membuka pendaftaran pada tahun depan.

3. Google Career Certificates

Program sertifikasi itu dirancang untuk profesional supaya mendukung karier mereka. Materi yang tersedia dalam bahasa Indonesia antara lain adalah untuk dukungan TIK dan analisis data. Google sedang mempersiapkan program desain UX dan manajemen proyek dalam bahasa Indonesia.

4. #JuaraAndroid

Google Developers Indonesia membuka program #JuaraAndroid hingga 30 Oktober untuk mengenal dan mempelajari lebih dalam tentang Android, termasuk untuk peserta perempuan. Materi yang diajarkan antara lain berupa pemrograman Android dasar seperti membuat tata letak (layout), merancang navigasi antarlayar dan menghubungkan ke internet.

5. #BerubahDigital

Program #BerubahDigital dimulai pada Agustus 2022 dan merupakan kerja sama Google dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Program ini terbuka untuk pelaku usaha UMKM binaan Kemenkop UKM. Pelatihan yang diberikan antara lain pemasaran digital dan cara agar usaha bisa muncul di Google Search dan Google Maps.

6. Bangkit

Program tahunan itu bertujuan mempersiapkan siswa untuk pekerjaan bidang TI dan berafiliasi dengan Kampus Merdeka. Pada September, Google mencatat 26 persen dan 2.500 peserta adalah perempuan.

7. Impact Challenge for Women and Girls

Lembaga filantropi Google.org meluncurkan program global bernama Impact Challenge pada 2021. Program itu memberikan dana hibah senilai 25 juta dolar AS untuk organisasi yang fokus pada kesejahteraan perempuan dan anak perempuan.

