3 Anak Gagal Ginjal di RSUP Sardjito Sembuh, Sebagian Alami Gangguan Kesadaran

TEMPO.CO, Yogyakarta - Tiga pasien dari total 13 anak berusia 7 bulan hingga 13 tahun yang menderita gagal ginjal akut yang sempat dirawat di RSUP Sardjito Yogyakarta berhasil sembuh dan akhirnya bisa pulang sepanjang periode Januari hingga Oktober 2022.

Sementara sebanyak empat anak masih dirawat intensif dan enam sisanya meninggal dunia, termasuk dua bayi berusia 7 dan 11 bulan. Lantas apa yang menyebabkan tiga anak berusia bawah lima tahun itu bisa selamat sementara lainnya meregang nyawa?

“Untuk pasien yang sembuh gagal ginjal ini tidak sampai mengalami komplikasi organ lainnya, misalnya komplikasi yang menyebabkan pembekuan darah seperti dialami pasien dengan komplikasi berat,” ujar dokter spesialis anak yang juga anggota Tim Medis Penanganan Gagal Ginjal Akut pada Anak RSUP Sardjito Yogyakarta, Retno Palupi, saat ditemui di rumah sakit itu, Rabu, 19 Oktober 2022.

Meskipun demikian, kata Retno, pasien yang berhasil disembuhkan itu sama-sama menjalani prosedur cuci darah atau hemodialisa seperti pasien gagal ginjal akut lainnya yang tak selamat.

“Selain itu, ada kasus juga pasien yang belum menjalani cuci darah kondisinya berangsur membaik dengan pengobatan biasa,” kata dia. Sebab sebelum dilakukan prosedur cuci darah memang butuh kondisi memungkinkan dari pasien.

Pasien yang sembuh pun ada pula yang selama beberapa saat diberikan pernapasan bantuan atau ventilator karena fungsi pernapasannya terganggu akibat kegagalan kerja ginjalnya mengeluarkan cairan dan racun.

“Dengan kondisi beragam pasien itu, saat ini belum ada preditor atau tolak ukur, apakah pasien yang sembuh adalah yang melakukan cuci darah atau tidak,” ujarnya.

Dokter anak lain anggota Tim Medis Penanganan Gagal Ginjal Akut pada Anak RSUP Sardjito, Kristia Hermawan, mengakui belum bisa sepenuhnya menyimpulkan pemicu utama tiga pasien berusia balita itu berhasil sembuh. “Hanya saja dari kondisi umum ketiganya tidak ada yang mengalami gangguan elektrolit dan pembekuan darah berat,” kata dia.

Kristia membeberkan, dari pasien yang sudah dinyatakan sembuh, sudah dibebaskan dari prosedur cuci darah karena fungsi ginjalnya membaik. Meskipun demikian, dari ketiga pasien itu ada yang musti terus dipantaui kerja organ lainnya. “Hanya saja organ ginjal dari pasien sembuh ini tidak bisa kembali 100 persen, jadi masih kami pantau pengaruh ginjalnya pada fungsi organ lain,” kata dia.

Fungsi ginjal dikatakan normal, misalnya, jika bisa bekerja mengelola cairan tubuh dengan kapasitas 90 mililiter per menit. Sedangkan untuk tiga pasien yang sembuh ini belum ada yang mencapai batasan itu atau masih di bawah 90 mililiter per menit. Adapun cuci darah masih dibutuhkan ketika batasan kerja ginjalnya dalam mengelola cairan masih 15 mililiter per menit.

“Empat pasien anak gagal ginjal akut yang masih dirawat intensif saat ini semuanya masih menjalani prosedur cuci darah,” kata Kristia.

Kristia mengungkapkan dari para pasien yang sembuh ini diketahui beberapa masih mengalami gangguan kesadaran. “Jadi anaknya sudah sadar, namun secara interaksi masih kurang,” ujar Kristia.

