5 Ciri Kecerdasan Spasial

TEMPO.CO, Jakarta - Kecerdasan spasial kemampuan untuk memahami, membayangkan, mengingat, atau berpikir dalam bentuk visual. Kecerdasan ini juga mampu menumbuhkan kembali bagian dari pengalaman visual, merujuk American Psychological Association.

Kecerdasan spasial berarti mampu memahami dan mendapat wawasan dari data visual. Proses kognitif itu dikenal sebagai bakat untuk memahami informasi visual dalam kata nyata dan abstrak. Seseorang dengan kemampuan spasial biasanya membuat penalaran gambar efektif yang menjelaskan konsep dan prototipe desain.

Ciri kecerdasan spasial

Seseorang pun bisa memiliki persepsi visual yang tajam. Tapi, tidak memiliki kemampuan untuk membayangkan, menggambar, atau mengubah persepsi yang sama tanpa adanya rangsangan. Kecerdasan spasial menjadi penggabungan dari kemampuan yang berbeda. Seseorang dengan beberapa kemampuan itu memiliki peluang yang tinggi untuk mencapai keberhasilan dalam domain spasial, seperti dikutip dari Science ABC.

Kemampuan spasial seseorang akan meningkatkan kecerdasan secara keseluruhan. Kemampuan itu juga bisa diasah dengan latihan untuk meningkatkan ketajaman visual dan kecerdasan spasial. Beberapa tes telah diformalkan menggunakan teknik ini untuk mengukur kecerdasan spasial seseorang.

Mengutip publikasi The Theory of Multiple Intelligences: As Psychology, As Education, As Social Science Howard Gardner, dalam studi psikologi cukup mudah mendeteksi seseorang yang memiliki kecerdasan spasial. Ia akan menonjol dibandingkan lainnya dalam hal yang berhubungan dengan gambar maupun bentuk di sekitarnya.

1. Memahami visual

Seseorang dengan kemampuan spasial sekali melihat saja sudah bisa mengingat bentuk dan lengkap detail terkecil suatu benda.

2. Pemahaman

Misalnya, ketika seseorang lebih mudah menilai berapa jarak antara tempat berdiri dengan objek tertentu.

3. Menyukai kegiatan desain

Melalui kegiatan desain, seseorang mengetahui berbagai macam hal yang berhubungan dengan penilaian dan kreativitas. Seseorang dengan kecerdasan spasial biasanya akan terjun dalam dunia seni, arsitektur, desain.

4. Memahami keadaan

Seseorang dengan kecerdasan spasial mengetahui kondisi sekitar. Ia akan mudah mengingat informasi yang ada di sekitarnya secara cepat.

5. Kepandaian membaca grafik informasi

Seseorang dengan kecerdasan spasial ini dapat mendeteksi bentuk tertentu yang memiliki informasi visual.

