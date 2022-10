Hadir di Xbox Game Pass: Daftar Game Horor Persiapan Halloween

TEMPO.CO, Jakarta - Xbox Game Pass menghadirkan game baru bertema horor menjelang hari Halloween di Amerika pada 31 Oktober 2022. Sebagian sudah tersedia dan sebagian lainnya tinggal menunggu rilis pada 27 Oktober mendatang. Berikut ini daftarnya

Baca juga: Google Tutup Stadia Januari 2023: Ada Refund dan Syok Pengembang Game

Telah Tersedia

1. A Plague Tale: Requiem

Berjalan di Cloud, PC, dan Xbox Series X|S. Game yang bercerita tentang perjalanan yang memilukan di dunia yang brutal nan menakjubkan. Kemudian, temukan harga yang perlu kamu bayar untuk menyelamatkan orang-orang yang kamu cintai dalam sebuah perjuangan nekat untuk bertahan hidup. Serang dalam bayangan atau menggila dengan berbagai senjata, alat-alat, dan kekuatan di luar nalar.

2. Amnesia: Collection (Cloud, Console, dan PC)

Koleksi ini berisi tiga game Amnesia: The Dark Decent, A Machine For Pigs, dan Justine. Rasakan kengerian yang memulai revolusi 'Let's Play'; tenggelam diri dalam tiga mimpi buruk nyata.

3. Amnesia: Rebirth (Cloud, Console, dan PC)

Sebuah perjalanan yang mengerikan melalui kesedihan dan keputusasaan, menjelajahi batas-batas ketahanan manusia. Ungkap masa lalumu dan selamatkan dirimu dari gurun Aljazair. Ketakutan adalah musuhmu; tetap tenang untuk tidak menyerah pada penyakit yang mengancammu dan orang yang kamu cintai. Hindari kegelapan, sembunyi dari monster, dan pecahkan teka-teki.

4. Phantom Abyss (Cuplikan Game) (Cloud, PC, dan Xbox Series X|S

Ini adalah game multipemain asinkron yang mengirimkan pemain ke kuil yang muncul secara bertahap dan menugaskan mereka untuk mengambil relik suci yang tersembunyi di dalam ruang mematikan. Berhati-hatilah, kamu hanya diberikan satu percobaan di setiap kuil, sementara kegagalan atau perasaan puas dengan relik yang lebih rendah berarti hilangnya kesempatan untuk melihat kuil itu lagi.

5. Soma (Cloud, Console, dan PC)

Soma, sebuah game horor sci-fi yang berlatar di bawah ombak Samudra Atlantik kini hadir dari pencipta game Amnesia: The Dark Descent. Sebuah keadaan radio yang telah mati, persediaan makanan hampir habis, dan mesin-mesin mulai berpikir bahwa mereka adalah manusia. Fasilitas bawah air PATHOS-II telah terisolasi amat parah dan kamu terpaksa untuk membuat beberapa keputusan sulit. Apa yang masuk akal? Apa yang tersisa untuk diperjuangkan?

6. Persona 5 Royal (Cloud, Console, dan PC)

Bersiaplah untuk pengalaman RPG yang telah memenangkan penghargaan dalam edisi definitif Persona 5 Royal, yang menampilkan harta karun berupa konten yang dapat diunduh! Kenakan topeng Joker dan bergabunglah dengan Phantom Thieves of Hearts ketika mereka merencanakan perampokan-perampokan besar, menyusup ke pikiran orang-orang jahat, dan memaksa mereka untuk berubah!

Segera Hadir

1. Frog Detective: The Entire Mystery (PC) – 27 Oktober

Bermainlah sebagai The Detective untuk menyelesaikan tiga misteri konyol. Mencari petunjuk dan menginterogasi tersangka hanyalah bagian dari pekerjaan seorang frog yang berpengalaman. Frog Detective: The Entire Mystery merupakan sebuah koleksi dari tiga kasus Frog Detective.

2. Gunfire Reborn (Cloud, Console, dan PC) – 27 Oktober

Gunfire adalah game petualangan berbasis level yang menampilkan aksi FPS, gameplay roguelite, dan elemen RPG. Kamu akan bermain sebagai salah satu dari enam pahlawan berbulu, masing-masing memiliki keterampilan dan serangan unik mereka sendiri. Dalam setiap level yang kamu mainkan, kamu akan menghadapi musuh yang menantang dan mengumpulkan jarahan yang hebat. Semakin banyak kamu bermain, kamu akan menjadi semakin kuat.

3. Signalis (Cloud, Console, dan PC) – 27 Oktober

Tersedia pada hari pertama dengan Game Pass: Bangun dari tidur dan jelajahi dunia retrotech yang surealis sebagai Elster, teknisi Replika yang mencari pasangan dan mimpinya yang hilang. Temukan rahasia menakutkan, teka-teki menantang, dan makhluk mengerikan dalam kisah horor psikologis klasik dan ketakutan semesta demi bertahan hidup dengan pengalaman yang menegangkan dan melankolis.