5 Tips Cepat dan Mudah Bikin Foto Efek Bokeh dengan Kamera Ponsel

TEMPO.CO, Jakarta -Tren foto efek bokeh kian populer saat ini. Alasannya sederhana, hasil foto yang dihasilkan lebih menarik dan enak dipandang. Tampilan visual efek bokeh identik dengan objek utama terlihat tajam, sedangkan pada latar belakang terlihat buram, blur atau kabur.

Melansir situs Fotor, istilah kata “bokeh” berasal dari bahasa Jepang yang menggambarkan tampilan yang kabur. Umumnya hal ini mengacu pada teknik fotografi di mana area out of focus dihasilkan dari keterbatasan lensa. Dengannya memungkinkan cahaya yang masuk menjadi out of focus.



Meski sudah lama populer di kalangan fotografer kamera DSLR, para pengguna kamera ponsel juga dapat membuat efek foto bokeh ini. Sayangnya, efek bokeh biasanya dibuat dengan memanfaatkan dua lensa di ponsel.

Meski demikian, bukan berarti tidak ada cara lain untuk mendapatkan hasil foto efek bokeh lewat satu kamera.

Tips Efek Bokeh

Berikut tips mudah dan cepat bikin foto berefek bokeh dari kamera ponsel, sebagaimana dilansir dari Smartphone Photography:

Pilih Ukuran Aperture Besar

Ketika ponsel terdapat pengaturan manual, Anda dapat mengatur besar dan kecilnya nilai aperture. Caranya, silakan cari opsi pengaturan aperture, mode manual atau mode pro. Anda harus memilih nilai aperture besar (angka kecil), seperti F/2.8 atau yang lebih lendah. Dengan ini akan menciptakan kedalaman objek yang tajam, sehingga memungkinkan mencapai efek bokeh.

Gunakan Mode Potret

Tips selanjutnya untuk membuat foto berefek bokeh dengan kamera ponsel, yakni menggunakan mode potret. Seperti diketahui, beberapa kamera ponsel sudah memiliki fitur mode potret. Ini dapat Anda gunakan untuk memotret gambar dengan depth of field yang dangkal. Hasilnya membuat objek utama menjadi lebih tajam dan latar belakang terlihat buram.

Dekati Objek Foto

Direkomendasikan jarak antara latar belakang dengan objek utama terlalu dekat. Semakin jauh latar belakang, semakin blur pula foto bokeh yang didapatkan. Hal ini lantaran sebuah foto bokeh memiliki fokus terhadap satu objek yang umumnya memenuhi frame. Sehingga dalam melakukannya, Anda wajib mendekat dengan objek foto yang hendak dipotret.

Hindari Latar Belakang Ramai

Agar hasil foto berefek bokeh optimal, Anda wajib menghindari terlalu banyak objek yang berada dalam satu frame. Lebih lanjut, pastikan seluruh objek berada dalam posisi yang sejajar. Jika ingin melakukan foto grup, sebaiknya dilakukan dalam jumlah kecil seperti dua atau tiga orang saja untuk menghasilkan foto bokeh terbaik.

Gunakan Aplikasi Efek Bokeh

Jika cara-cara manual tersebut di atas kurang maksimal untuk menciptakan foto efek bokeh, cara alternatif yang bisa Anda coba yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Beberapa aplikasi yang bisa diunduh secara gratis di ponsel, antara lain Afterfocus, Snapseed, Google Camera, Portrait Blur, dan Fokus disebut-sebut mampu membuat efek bokeh secara cepat dan mudah.

