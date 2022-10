Game God of War Ragnarok Memiliki Mode 120Hz di PS5

TEMPO.CO, Jakarta - Sony Santa Monica akan menawarkan pemain banyak pilihan grafis yang berbeda di video game God of War Ragnarok, karena sebuah laporan baru telah mengungkapkan pengaturan yang mendukung 4K/30 FPS, 60fps, dan mode Performa FPS yang disinkronkan ke mode 120hz pada monitor.

Video game generasi baru telah mulai menawarkan beberapa mode permainan dengan beberapa mode yang mendukung visual dan loyalitas, sementara yang lain memprioritaskan kinerja dan framerate.

Berkat rincian opsi mode grafis dari Press Start, telah dikonfirmasi bahwa God of War Ragnarok mendukung 120hz. Dalam arti praktis, ini berarti bahwa game itu dirancang untuk berjalan dengan framerate tidak terkunci yang bertujuan untuk tetap di atas 60fps.

Dalam sebuah pernyataan kepada IGN, Sony mengatakan bahwa framerate akan bervariasi berdasarkan elemen gameplay dan lokasi dunia.

Mode yang tercantum dalam laporan adalah sebagai berikut:

Resolusi Favorit: 4K/30 FPS Terkunci

Performa Favorit: 60 FPS Terkunci

Resolusi Favorit (Frame Rate Tinggi Aktif): 4K/40 FPS Terkunci (diperlukan HDMI 2.1)

Performa Favorit (Frame Rate Tinggi Aktif): Sinkron dengan 120hz (diperlukan HDMI 2.1)

Seperti biasa dengan PlayStation 5 dan Xbox Series, televisi Anda harus mendukung HDMI 2.1 untuk menggunakan opsi 120hz. Sementara itu, opsi 40 FPS eksklusif HDMI 2.1 sangat mirip dengan yang kita lihat di The Last of Us Part I bulan lalu.

Dalam pratinjau Ragnarok God of War oleh IGN, situs itu mengatakan terkesan dengan "kisah menarik dan emosional dengan bagian-bagian dari Kratos yang merobek-robek barang menjadi dua yang ditaburi selama momen pembukaan yang menyentuh."

Sembari menunggu review God of War Ragnarok, Anda dapat melihat bagaimana harus "menjadi kreatif" untuk menghadapi perubahan suara Atreus. Atau, pelajari semua hal lain tentang God of War Ragnarok, mulai dari trailer, hingga pembaruan pertempuran, sinopsis cerita, dan banyak lagi.

IGN

Baca:

Semua Game God of War Bisa Dimainkan di PS5 Mulai Tahun Depan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.