Apple Watch Bantu Gadis 12 Tahun Temukan dan Obati Kankernya

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Imani Miles yang berusia 12 tahun, Apple Watch miliknya lebih dari sekadar aksesori. Perangkat ini juga telah menyelamatkan hidupnya.

Suatu malam, ibu Imani, Jessica Kitchen, memperhatikan bunyi bip konstan dari Apple Watch putrinya, yang memperingatkan Imani tentang detak jantung yang sangat tinggi. “Itu sangat aneh karena belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Kitchen, sebagaimana dilaporkan Hour Detroit, 21 Oktober 2022.

Karena khawatir, Kitchen membawa putrinya ke rumah sakit, di mana dokter mengangkat usus buntu Imani sebagai pengobatan untuk radang usus buntu. Saat itulah mereka mengetahui tumor neuroendokrin pada usus buntunya, yang sangat jarang terlihat pada anak-anak.

“Jika [jam tangan itu] tidak berbunyi, saya mungkin akan menunggu dan membawanya dalam beberapa hari ke depan,” kata Kitchen.

Pada saat dokter menemukan tumor Imani, kanker telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya, yang mengharuskannya menjalani operasi untuk mengangkatnya.

“Wearable memainkan peran penting dalam mendukung orang untuk membangun perilaku kesehatan yang lebih baik,” kata João Bocas, alias The Wearables Expert, salah satu pemimpin pemikiran dunia dalam teknologi wearable.

“Wearable sendiri tidak akan menjadi keajaiban, tetapi dengan kombinasi upaya manusia, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.Pada 2019, teknologi wearable telah berkembang menjadi bisnis senilai US$ 1 miliar, menurut The Journal for Nurse Practitioners.

Kitchen mengatakan rasa syukurnya bahwa arloji itu telah memperingatkannya tentang kondisi Imani sebelum terlambat. "Jika dia tidak memiliki jam tangan itu, itu bisa menjadi jauh lebih buruk," kata Kitchen.

Operasi Imani di Rumah Sakit Anak C.S. Mott berhasil, dan dia kini sedang memulihkan diri di rumah.

Kasus Lain

Sebelumnya, awal bulan ini, seorang wanita berusia 34 tahun melaporkan mengetahui bahwa dia hamil setelah melihat peningkatan yang cukup besar dalam detak jantung istirahatnya yang diukur oleh Apple Watch.

Pada bulan Agustus, seorang pria berusia 70 tahun mengatakan Apple Watch miliknya secara otomatis memanggil layanan darurat setelah dia pingsan dan kepalanya membentur lantai dengan keras.

