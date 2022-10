Daftar Pemenang di Lomba Karya Ilmiah Santri: Nama dan Judul Karya

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Taufiq Maulana terpilih sebagai yang terbaik di kategori Best Presenting dalam Lomba Karya Ilmiah di Simposium Khazanah Pemikiran Santri dan Kajian Pesantren 21-23 Oktober 2022. Taufiq membuat karya ilmiah berjudul 'Menggagas Fikih Minoritas Bali: Respon Fikih Terhadap Toleransi Beragama Hindu dan Muslim di Bali'.

Kemenangan Taufiq dan peserta terbaik di kategori lain diumumkan panitia pada penutupan simposium, Minggu 23 Oktober 2022. Di Kategori Best Presenting, Taufiq menyisihkan 6 nominator lainnya.

Simposium Khazanah Pemikiran Santri dan Kajian Pesantren atau Mu'tamad atau al-Multaqa ad-Dawliy lil-Bahts ‘an Afkar at-Thullab wa-Dirasat Pesantren diselenggarakan di Jakarta. Dikutip dari laman Kementerian Agama, lomba karya ilmiah yang digelar mengiringinya diklaim berhasil menghimpun ratusan naskah namun hanya 87 yang berhasil melewati proses seleksi.

Sebanyak 87 karya tulis ilmiah itu dikirim peserta dari kalangan santri, maha santri, dan alumni pesantren serta penggiat kajian pesantren. Berikut ini daftar peserta terbaik yang terpilih di setiap kategori dan telah diumumkan panitia,

A. Kategori Best Presenting

Pemenang: Muhammad Taufiq Maulana

Menggagas Fikih Minoritas Bali: Respon Fikih Terhadap Toleransi Beragama Hindu dan Muslim di Bali'.

B. Kategori Favourit Presenter

Pemenang: Dhurrotun Nafisah

“Peran Ning Influencer dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Media Sosial”

C. Kategori Best Paper

Pemenang: Rizqa Ahmadi

“Ideologization Of Mbrakah In Maintaining Indonesia Sustainable Food System: Extracting From Pesantren’s Values And Prophetic Tradition”

D. Kategori Pesantren Delegasi Panelis Terbanyak

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur