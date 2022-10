UI CISE Virtual Expo 2022, Tawarkan Beasiswa hingga Lowongan Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia Career, Internship, Scholarship, and Entrepreneurship (UI CISE) Virtual Expo 2022 menawarkan peluang studi, kewirausahaan, serta lowongan kerja bagi mahasiswa dan alumni untuk berkarir di perusahaan. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan dunia pendidikan perguruan tinggi dengan dunia kerja dan industri.

"Serta memfasilitasi mahasiswa dan lulusan untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan, persiapan memasuki dunia kerja, informasi beasiswa untuk melanjutkan studi, serta menjembatani kesempatan magang bagi para mahasiswa," kata Rektor UI Ari Kuncoro dalam rilis media pada Rabu, 26 Oktober 2022.

Acara ini terbuka untuk umum tidak hanya mahasiswa atau alumni UI saja. Tahun ini tema acara tersebut adalah “Built Your Career To The Next Level” yang diselenggarakan secara gratis pada 25-29 Oktober 2022.

UI CISE Expo merupakan rangkaian upaya untuk mengoptimalkan link and match antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Diharapkan Ari acara ini dapat mengakselerasi karir lulusan dan memberikan pencerahan terhadap pilihan jalan karir yang akan ditempuh oleh lulusan perguruan tinggi terutama dalam memasuki fase kehidupan setelah lulus kuliah.

Ketua Penyelenggara UI CISE Virtual Expo 2022, Sandra Fikawati, menyampaikan laporan pengunjung ekspo virtual pada 2021 sebanyak 254.738, sedangkan virtual booth career expo dikunjungi sebanyak 459.070 pengunjung.

Baca juga: Datang ke UI, Nadiem Minta Semua Kampus Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual

"Saat ini kami mengajak mitra perguruan tinggi lain untuk berafiliasi menyelenggarakan ekspo ini agar berbagai informasi lowongan kerja, beasiswa, dan kewirausahaan dapat sebanyak-banyaknya tersosialisasikan dan dimanfaatkan oleh lulusan perguruan tinggi di Indonesia," katanya.

Sejak 2006, UI CISE Virtual Expo 2022 telah dilaksanakan sebanyak 34 kali. Tahun ini UI CISE Virtual Expo 2022 bekerja sama dengan Job2Go, ILUNI UI, dan para mitra. Pengunjung dapat langsung mengakses untuk menikmati pameran melalui website Job2Go di job2go.net/UICISE.

Bekerja Sama dengan 43 Perusahaan Nasional dan Multinasional

Ekspo kali ini terdiri dari 43 perusahaan nasional maupun multinasional yang membuka program rekrutmen dan magang; sembilan lembaga atau university scholarship dalam maupun luar negeri, 15 entrepreneurship, 29 media partner, 16 mitra perguruan tinggi; dan 50 sesi webinar.

UI CISE Virtual Expo 2022 memiliki empat kegiatan. Pertama, pameran karier pada website Job2Go, pengunjung dapat mengakses virtual booth dari perusahaan yang berpartisipasi pada acara ini dan melakukan job/intern application.

Kedua, pameran beasiswa yang memungkinkan pengunjung dapat mengakses virtual booth dari institusi yang berpartisipasi pada acara ini dan melihat informasi mengenai beasiswa yang tersedia, serta melakukan scholarship application.

Ketiga, pameran kewirausahaan dengan pengunjung dapat mengakses virtual booth dari startup yang berpartisipasi pada acara inI, baik startup dari mahasiswa maupun alumni, dan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai startup yang dibina, produk-produknya, dan peluang untuk melakukan kolaborasi.

Keempat, webinar atau seminar karier yang dapat diikuti pengunjung dengan menghadirkan pembicara ahli di bidangnya, dan perwakilan dari perusahaan yang mendukung acara ini untuk memberikan informasi dan tip seputar dunia karier.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.