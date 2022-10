Yuk Lihat Riset dan Teknologi Baru di BRIN InaRI Expo 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menghadirkan hajatan berskala besar di bidang riset dan teknologi dengan nama Indonesia Research and Innovation Expo (InaRI Expo) 2022. Acara ini akan berlangsung mulai 27 - 30 Oktober 2022 di Gedung ICC, Cibinong Science Center, Jawa Barat.

InaRI Expo 2022 merupakan event tahunan sebagai ruang ekspresi dan apresiasi bagi para periset, inovator, dan inventor yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat dan negara.

Tahun ini InaRI Expo 2022 mengusung tema “Digital, Blue & Green Economy: Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan Pangan dan Energi”. Melalui tema ini, BRIN ingin mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi guna mewujudkan ekonomi yang berbasis digital, berwawasan lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Sebelum terbentuk BRIN, acara semacam sudah rutin dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah. Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan, “InaRi Expo ini sebenarnya merupakan reinkarnasi dari kegiatan expo yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa LPNK dan sekarang diintegrasikan sehingga menjadi lebih besar dengan gaung yang lebih besar pula serta lebih menarik untuk publik,” ujar Handoko, Rabu, 26 Oktober 2022.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari Presidensi G20 Indonesia 2022, di mana BRIN berperan sebagai pengampu kegiatan Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG) dan Space 20. Oleh karenanya InaRI Expo 2022 diharapkan menjadi etalase kemajuan riset dan inovasi teknologi di Indonesia, khususnya terkait tema tersebut, serta menjadi katalis yang tidak hanya mempromosikan, namun juga menginisiasi kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu nasional maupun internasional, termasuk pihak industri.

Handoko berharap dengan adanya perhelatan InaRI Expo 2022 ini akan semakin mendorong para periset Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Begitu pun dengan para kreator-kreator di bidang teknologi untuk terus mengasah kemampuannya dalam menghasilkan produk-produk baru.

Ketua Pelaksana InaRI Expo 2022 Irwadhi Marzuki mengatakan, sedikitnya ada sekitar 239 peserta yang akan berpameran. 239 booth peserta pameran itu terdiri dari perwakilan BUMN, perwakilan BUMD, Asean-India Startup Festival, perwakilan negara G20, perusahaan swasta nasional, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah setingkat SMA dan SMP.

Ia mengatakan, gelaran InaRI Expo 2022 akan meriahkan dengan berbagai kegiatan, di antaranya, seminar, business gathering, product presentation, workshop, talkshow, business matching, klinik konsultasi, Youth Research and Innovation Fair, science show, Halal Tech Expo 2022, ASEAN India Start up Festival 2022, Start Up Program Pengusaha Pemula Berbasis Riset BRIN, dan Zona G20.

Ada Bis Gratis ke Lokasi

Untuk memudahkan calon pengunjung datang ke InaRI Expo 2022, penyelenggara akan menyediakan moda transportasi berupa bus yang akan mengantar pengunjung menuju ke lokasi expo yang berada di Cibinong, Jawa Barat secara gratis. “Tim kami sudah berkoordinasi dan memastikan sejumlah titik pemberangkatan dan penjemputan bus bagi calon pengunjung untuk menghadiri InaRI Expo,” kata Irwadhi.

Adapun lokasi atau titik penjemputan bus itu tersebar di lima titik lokasi, yaitu di Kawasan BRIN (Jalan Gatot Subroto, Jakarta) dengan jadwal pemberangkatan pukul 08.00 WIB dan pukul 11.00 WIB dan jadwal kembali pukul 14.00 WIB dan pukul 17.00 WIB.

Jadwal yang sama juga berlaku di titik penjemputan Kawasan Gedung Kusnoto BRIN Bogor, Kawasan Halte Universitas Indonesia, Kawasan Mall Cibinong City. Sementara untuk titik penjemputan dari Kawasan Puspiptek BRIN Serpong dijadwalkan berangkat pukul 08.00 WIB dan pukul 12.00 dengan jadwal kembali pukul 17.00 WIB.

Irwadhi mengatakan fasilitas transportasi menjadi penting disediakan untuk menunjang kesuksesan gelaran InaRI Expo 2022. “Moda transportasi mutlak diperlukan untuk memberikan kemudahan pengunjung menuju lokasi. Ini juga bagian dari upaya kami untuk menyukseskan gelaran InaRI Expo 2022. Semoga semua bisa berjalan sesuai rencana,” jelasnya.

