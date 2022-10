BRIN Gelar InaRI Expo 2022, Pameran Riset dan Inovasi Terbesar di Indonesia

TEMPO.CO, Cibinong - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Indonesia Research and Innovation Expo atau InaRI Expo 2022, dibuka mulai hari ini hingga Minggu mendatang, di Gedung ICC, Cibinong Science Center, Bogor, Jawa Barat. Pameran riset dan inovasi berskala besar ini mengangkat tajuk 'Digital, Blue & Green Economy: Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan Pangan dan Energi'.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menjelaskan bahwa InaRi Expo 2022 merupakan pameran riset dan inovasi pertama pascaintegrasi BRIN, dan karenanya menjadi yang terbesar yang pernah digelar di Indonesia. "Dan sebenarnya ini adalah juga integrasi dari beberapa expo yang dulu pernah ada,” katanya dalam pembukaan pameran, Kamis pagi 27 Oktober 2022.

Gelaran InaRi Expo yang pertama ini menjadi bagian dari Presidensi G20 Indonesia 2022, Di G20, Handoko menambahkan, BRIN berperan sebagai pengampu kegiatan Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG) dan Space 20. "Oleh sebab itu InaRI Expo 2022 diharapkan menjadi etalase kemajuan riset dan inovasi teknologi di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Handoko menjelaskan latar belakang tema “Digital, Blue & Green Economy: Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan Pangan dan Energi”. Menurutnya, fokus tersebut diambil sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini untuk fokus terhadap pangan dan energi. "Dalam jangka pendek khususnya karena ada fluktuasi harga pangan dan energi," katanya.

Adapun lokasi Cibinong Science Center dipilih untuk alasan memperkenalkan kawasan itu, maupun tentang riset dan inovasi, kepada publik yang lebih luas dan lebih muda.

Pembukaan Research and Innovation Expo (InaRI Expo) 2022, di Gedung ICC, Cibinong Science Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis 27 Oktober 2022. Pameran yang melibatkan lebih dari 200 peserta, dan diklaim pameran riset dan inovasi terbesar di Indonesia, ini akan berlangsung hingga Minggu 30 Oktober 2022. (TEMPO/ZAHRANI JATI HIDAYAH)

Berbagai kegiatan diselenggarakan sepanjang empat hari pameran itu, seperti seminar, business gathering, presentasi produk, lokakarya, talkshow, business matching, klinik konsultasi, dan unjuk sains. Selain itu juga digelar paralel Youth Research and Innovation Fair, Halal Tech Expo 2022, ASEAN India Start up Festival 2022, Start Up Program Pengusaha Pemula Berbasis Riset BRIN, dan tak ketinggalan Zona G20.

Damar Rusli, Ketua Komite InaRi Expo 2022, mengaku mendapat respon publik yang besar atas agenda pameran ini. “Animo terhadap inaRi Expo 2022 sangat luar biasa ini dibuktikan dari peserta yang mencapai 239 peserta,” ucapnya dalam upacara pembukaan.

ZAHRANI JATI HIDAYAH