Elon Musk Bebankan US$ 8 Akun Twitter Blue di AS, Bervariasi Tiap Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Elon Musk telah mengumumkan bahwa versi baru Twitter Blue akan menyertakan semacam verifikasi yang dapat diakses dengan harga US$ 8 per bulan di AS, dengan harga disesuaikan setiap negara yang sebanding dengan paritas daya beli.

Dia mengumumkan perombakan layanan premium itu dengan mengatakan bahwa "Sistem feodal Twitter saat ini untuk siapa yang memiliki atau tidak memiliki tanda centang biru adalah omong kosong."

Elon Musk juga mengatakan bahwa layanan ini akan membuat Anda:

Prioritas dalam balasan, sebutan, dan pencarian, yang menurut Musk "penting untuk mengalahkan spam/scam"

Kemampuan untuk memposting video dan audio yang panjang

Setengah dari jumlah iklan

Dan “bypass paywall untuk penerbit yang mau bekerja sama dengan kami”

Sampai saat ini, Twitter Blue telah menjadi layanan yang sangat berbeda, yang tidak terikat untuk diverifikasi. Biayanya US$ 4,99 per bulan, dan penawaran utamanya adalah kemampuan untuk membaca artikel bebas iklan, membatalkan atau mengedit tweet (di beberapa negara), dan menyesuaikan bilah navigasi Anda.

Fitur ini juga memungkinkan Anda mengatur NFT sebagai gambar profil Anda. Namun, pada hari Selasa, bagian artikel bebas iklan telah dihapus, meskipun tampaknya Musk ingin bekerja sama dengan penerbit dalam beberapa cara, mengingat niat untuk membiarkan pelanggan Blue melewati paywalls.

Musk ingin mengurangi ketergantungan Twitter pada iklan untuk pendapatan dengan langganan. Akhir pekan ini, sebuah rencana yang dibahas secara internal adalah membebankan biaya US$ 20 per bulan untuk verifikasi, The Verge melaporkan, dengan karyawan diberi waktu sekitar satu minggu untuk menerapkan perubahan itu.

Musk belum mengumumkan kapan harga dan set fitur baru akan berlaku, tetapi saat ini, dokumentasi dalam aplikasi untuk Blue adalah untuk sistem lama. Musk juga mengatakan bahwa Blue akan memberi perusahaan "aliran pendapatan untuk memberi penghargaan kepada pembuat konten," tetapi dia belum membagikan detail tentang seperti apa hadiah untuk pembuat konten dalam praktiknya.

Juga tidak jelas bagaimana sistem verifikasi akan bekerja. Secara historis, ini tersedia untuk sebagian kecil pengguna profil tinggi. Musk mengatakan bahwa dia ingin menggunakan sistem ini untuk mengontrol spam bot.

Musk telah mengisyaratkan harga US$ 8 dalam balasan kepada penulis Stephen King, yang telah menyatakan ketidaksenangan dengan harga US$ 20 per bulan yang dilaporkan. "Kita harus membayar tagihan entah bagaimana!" Musk menulis Selasa dini hari. “Twitter tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pengiklan. Bagaimana dengan US$ 8?”

