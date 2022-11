Sony Telah Menjual 25 Juta Unit PlayStation 5

TEMPO.CO, Jakarta - Sony merilis laporan pendapatannya untuk kuartal fiskal yang berakhir pada 30 September 2022. Pada laporan tersebut mengungkapkan perusahaan menjual konsol PlayStation 5 ke-25 juta dalam periode tersebut.

Sony melaporkan 3,3 juta pengiriman konsol PlayStation 5 untuk periode Juli-September dan memperkirakan akan menjual total 18 juta unit untuk 2022 yang akan menjadi peningkatan 56 persen dibandingkan dengan 11,5 juta penjualan PS5 untuk 2021.

Ada 45,4 juta pelanggan PlayStation Plus di kuartal 2. Jumlah tersebut, berada 1,9 juta di bawah penggunanya tahun lalu untuk periode yang sama. Sektor Layanan Jaringan yang mencakup pendapatan iklan PlayStation Plus dan PlayStation Network (PSN) senilai 117 miliar yen (US$ 794 juta) dibandingkan dengan 100 miliar yen (US$ 679 juta) tahun lalu.

Total pendapatan sebenarnya meningkat menjadi 727 miliar yen (US$ 4,92 miliar), didorong oleh kenaikan harga konsol PS5 dari Agustus. Meskipun pendapatan meningkat, laba turun 49 persen YoY karena akuisisi studio game Bungie yang mahal senilai US$ 3,6 miliar dan peningkatan biaya pengembangan game.

Sony Menaikkan Harga PlayStation 5

Pada Agustus 2022, Sony mengumumkan harga baru yang lebih tinggi untuk PlayStation 5 di wilayah Eropa, Inggris, Timur Tengah, Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Kanada. Kenaikan harga mempengaruhi kedua versi konsol - Edisi Digital, dan PS5 dengan drive disk Blu-ray Ultra HD.

Sony menyebutkan lingkungan ekonomi global yang menantang, inflasi yang tinggi, dan tantangan mata uang sebagai alasan kenaikan harga. Perusahaan mengatakan prioritas utamanya adalah untuk meningkatkan situasi pasokan PS5, yang telah membuat konsol game paling populer itu sulit ditemukan oleh pembeli yang bersemangat.

Kecil kemungkinan penjualan akan terpengaruh secara negatif oleh kenaikan harga. Sony telah menikmati kesuksesan besar dengan PlayStation 5, mengalahkan penjualan Microsoft Xbox.

Menurut Analisis Ampere, Sony telah mengirimkan 21 juta PS5 pada Juni 2022, sementara Microsoft hanya mengirimkan 13,8 juta unit.

