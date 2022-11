Ada Rusia di Pameran Indo Defence 2022, Ini yang Dihadirkan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak sekitar 900 perusahaan alat utama sistem pertahanan dari 57 negara terlibat dalam pameran industri pertahanan internasional, Indo Defence Expo & Forum 2022. Dibuka Presiden Joko Widodo, pameran gelaran Defend ID itu telah melewati hari kedua pada Kamis 3 November 2022 ini.

Berderet teknologi produk pertahanan mengisi pameran yang utamanya diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, ini. Mulai dari peluru dan pisau lipat sampai rudal dan kapal selam. Peserta juga bukan hanya dari negara kawasan tetangga, tapi kawasan lain. Termasuk Rusia, negara yang saat ini sedang melancarkan perangnya ke Ukraina.

Berikut ini contoh peserta luar negeri di Indo Defence 2022,

St Petersburg Government, Russian Federation

Peserta ini menyajikan teknologi industri perkapalan Rusia yang banyak terdapat di wilayah St Petersburg. Di antaranya adalah industri galangan dan pembuatan kapal, serta industri yang memenuhi kebutuhan di wilayah pesisir dan laut.

Walaupun produk yang ditawarkan berhubungan dengan maritim, namun terselip produk di bidang kesehatan, dalam hal ini kanker. Rocus-R adalah produk untuk terapi gamma digunakan untuk perawatan pasien onkologi.

Suasana booth peserta pameran Indo Defence 2022 asal Rusia. Produk teknologi yang dibawa berupa industri galangan kapal. Foto: Maria Fransisca Lahur

Turkish Aerospace dan Roketsan

Terlihat beberapa model helikopter dan pesawat tempur. Menurut petugasnya, Angelihua Tiara, beberapa pengunjung terlihat tertarik dengan produk yang ditawarkan Turkish Aerospace. "Ada orang Indonesia berseragam TNI, ada orang Meksiko,” katanya.

Masih dari Turki, Roketsan memperlihatkan beberapa macam peluru kendali atau rudal. Ukuran panjangnya bisa lebih dari 2 meter dengan bagian hulu ada yang berbentuk tajam seperti pensil, ada juga yang bulat.

Replika torpedo kelas berat generasi baru yang dikembangkan Roketsan untuk Angkatan Laut Turki ditampilkan dalam pameran Indo Defence Expo di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Rabu, 2 November 2022. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka

Arsenal Bulgaria

Peserta yang satu ini memiliki display belasan senjata laras panjang. Beberapa pengunjung tampak mencoba membidik dan menakar bobot beberapa di antaranya. Dibawa pula lemari transparan yang memamerkan puluhan munisi berbagai ukuran.

Victorinox

Produsen pisau lipat juga 'membuka lapak' di Indo Defence Expo ini. Berbagai variasi pisau lipat, ada yang sekadar dipamerkan, ada juga yang dijual. Jika sering melihat produk Victorinox dengan warna merah, pada bagian etalase pameran, tedapat pisau lipat dengan warna cover biru untuk angkatan laut Jerman dan Malaysia.

Untuk produk pisau lipat yang dijual tampaknya ada harga khusus dengan potongan 30 persen dari harga normal di acara ini. Misalnya, sebuah pisau lipat dengan varian sederhana dijual dengan harga Rp 188.930,- . Ada juga yang memiliki harga Rp 5,5 juta, dari harga normalnya yang disebutkan Rp 7,8 juta rupiah.

Thales

Thales bergerak di bidang keamanan siber dan proteksi data. Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengunjungi lokasi ini dan terlihat melakukan pembicaraan dengan wakil perusahaan pada Rabu sore.

Menurut Serene Koh, Director of Communications Thales for South East Asia, Japan, Korea and Taiwan, TNI Angkatan Udara memang termasuk mitra Thales. “Air Force (Fajar) tadi berbicara dengan Vice President for Thales in Asia, Nicolas Bourot. Tapi, tidak diketahui isi pembicaraannya, namun kami memang memiliki kerjasama,” kata Serene tak lama setelah Fajar meninggalkan booth tersebut.