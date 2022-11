Puluhan Mahasiswa Asing Summer Course UGM Jajal Kegiatan Posyandu di Kulon Progo

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 214 mahasiswa dari berbagai negara mengikuti kegiatan Summer Course 2022 on Interprofessional Healthcare. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengangkat tema Environmental Sustainability for Healthier and Happier Life.

Ratusan mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa bidang kesehatan meliputi 60 mahasiswa UGM dan non-UGM. Lalu, 154 peserta dari berbagai universitas mitra luar negeri seperti VU Medical Center, Belanda; University of People, California; University of Agriculture Peshawar, Pakistan; University Dhaka Bangladesh, Bangladesh; University of Putra Malaysia, Malaysia; Ramathibody, Faculty of Nursing Mahidol University, Thailand; serta Kunming Medical University, Cina.

Para mahasiswa ini selama dua pekan, mulai 31 Oktober hingga 11 November 202 mengikuti berbagai kegiatan baik perkuliahan maupun praktik kesehatan langsung di masyarakat. Perkuliahan dilakukan secara bauran dengan menghadirkan 12 narasumber dari berbagai negara. Selain itu, peserta juga berkesempatan melakukan praktik langsung di beberapa wilayah puskesmas di Kabupaten Kulon Progo, 14 mahasiswa diantaranya merupakan mahasiswa asing.

Ikuti Berbagai Kegiatan di Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan Pengasih 1 Program Summer Course 2022 UGM, Tony Arjuna, menjelaskan selama terjun langsung di masyarakat, para mahasiswa melakukan sejumlah kegiatan pelayanan di puskesmas, posyandu, edukasi kesehatan gigi bagi siswa SD, serta pendampingan dan penyuluhan pada warga pengelolaan limbah sampah. Selama bertugas mahasiswa tinggal bersama dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini mahasiswa bisa belajar langsung terkait pelayanan kesehatan di masyarakat dan juga bisa memberikan masukan untuk pelayanan yang lebih baik kedepannya,” jelasnya dilansir pada laman resmi UGM pada Selasa, 8 November 2022.

Kunjungan lapangan dilakukan di beberapa tempat yang berada di wilayah Puskesmas 1 Pengasih, Kulon Progo. Beberapa di antaranya adalah meninjau pelaksanaan edukasi kesehatan gigi bagi siswa SDN Gebangan, pelaksanaan posyandu Kenanga-Kroco, pengelolaan limbah sampah di bank sampah Dhuawar Sejahtera-Kroco, dan meninjau pengelolaan pekarangan pangan lestari Kelompok Wanita Tani Ngrembuyung- Klegen.

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Sri Budi Utami, menyambut baik kegiatan summer course UGM ini. Ia mengaku senang Kabupaten Kulon Progo dipilih sebagai tempat pembelajaran bersama oleh UGM sejak 2016. Harapannya melalui kegiatan ini tidak hanya bisa membantu proses pembelajaran mahasiswa, tetapi juga bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kesehatan lingkungan.

Bibian Wijs mahasiswa asal VU Medical Center Belanda mengaku memperoleh pengalaman baru selama mengikuti kegiatan praktik lapangan di masyarakat. Sebab, ada banyak perbedaan baik dari budaya, kondisi alam, hingga sistem kesehatan yang dijalankan.

Ia mencontohkan terkait pemantauan kondisi kesehatan anak. Meski di Belanda tidak ada posyandu, namun pemantuan status kesehatan anak dilakukan cukup ketat. Sementara di Indonesia sangat fleksibel seperti melalui posyandu yang tidak bersifat wajib diikuti oleh setiap anak. “Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dan ini bisa menjadi sarana untuk saling belajar satu sama lain,” katanya.

Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan FK-KMK UGM Ahmad Hamim Sadewa menyampaikan bahwa kegiatan summer course ini telah dijalankan sejak tahun 2016 silam. Melalui kegiatan ini mahasiswa calon tenaga profesional kesehatan diharapkan dapat berbagi pengalaman, belajar bersama, dan mempraktikan ilmu yang diperoleh dari kampus secara langsung di masyarakat.

“Harapannya lewat kegiatan ini bisa memberikan manfaat baik bagi mahaisswa maupun masyarakat,” tuturnya.

Ia menjelaskan pada tahun ini kegiatan summer course mengusung tema tentang kesehatan lingkungan. Tema ini dipilih karena perubahan iklim global sangat berdampak pada status kesehatan masyarakat. Adapun langkah nyata untuk mengurangi dampak risiko perubahan iklim global terhadap kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.

