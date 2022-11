Review Game God of War Ragnarok, Peran Kratos di Kiamat Nordik

TEMPO.CO, Jakarta - Ini adalah alasan kita memainkan PlayStation: God of War Ragnarok. Gamers PC boleh berbangga dengan kemampuan teknis yang tanpa batas, pemain Nintendo terus asik dengan seri Mario Bros dan Pokemon, sementara penggemar Microsoft Xbox dimanjakan deretan game gratis lewat program berlangganan Game Pass. Namun, hanya di PlayStation kita bisa memainkan God of War Ragnarok.

Game ini merupakan sekuel God of War yang terbit pada 2018. Ada tekanan besar bagi para pengembang game di Studio Santa Monica saat membuat God of War: Ragnarok. Bukan apa-apa, pendahulunya, God of War, dianggap sebagai satu game dengan cara bermain dan penceritaan terbaik. Tak heran game yang disutradarai Corry Balrog itu meraih game terbaik 2018 dari hampir seluruh publikasi game terkemuka. Bahkan, IGN, situs game dan hiburan yang berbasis di San Fransisco, AS, menempatkannya sebagai game terbaik sepanjang masa.

God of War Ragnarok dirilis pada Rabu, 9 November 2022. Berbekal review code dari Sony Interactive Entertainment Asia Tenggara, Tempo memainkannya tiga pekan lebih awal dan mengkhatamkannya dalam 34 jam. Saya menikmati game dengan nilai bagus yang merata di hampir semua aspek: Pertarungan yang seru, lingkungan yang cantik yang tak habis-habis untuk di eksplorasi, visual karakter yang mendetail, dan latar belakang musik yang menggugah.

Semua dimensi itu menunjang kekuatan utama game ini: cerita. God of War Ragnarok, yang berkapasitas 84 gigabita di PS5 dan 106,9 gigabita di PS4, masih soal Kratos. Terbit pertama di PlayStation 2 pada 2005, waralaba God of War bercerita tentang Kratos, panglima perang Sparta, yang menggantikan Ares sebagai dewa perang dalam mitologi Yunani. Setelah malang melintang membunuhi dewa-dewi di Olimpus dalam enam seri, Kratos hijrah ke Eropa Utara. Dia menikah dengan perempuan bernama Faye dan memiliki putra, Atreus.

God of War (2018) menceritakan perjalanan Kratos dan Atreus ke puncak tertinggi di Sembilan Alam (nine realms) dalam mitologi Nordik untuk menebar abu Faye. Pemain mendapat kejutan di akhir game. Mendiang Faye sejatinya adalah raksasa yang berjuang membela rakyat dari penindasan Odin Sang Dewa Tertinggi dan Thor Sang Dewa Petir. Ya, dewa yang di budaya pop disebutkan sebagai pahlawan itu menjadi tokoh antagonis di sini. Sementara, Atreus adalah titisan Loki, dewa muslihat yang berperan besar dalam perang akhir jaman, Ragnarok.

Game khusus Play Station, God of War Ragnarok, dipenuhi pertarungan antara Kratos dan dewa-dewa dalam mitologi Nordik. (Sony Interactive Entertainment)

Usai menyelesaikan misi di God of War, Kratos dan Atreus kembali ke gubuk mereka di tengah hutan di Midgard--dunia manusia di Sembilan Alam. God of War Ragnarok, bertarikh tiga tahun setelah seri pendahulunya, dimulai di tengah musim salju yang tak berkesudahan atau Fimbulwinter. Dalam ramalan, musim tanpa matahari ini merupakan pengantar sebelum Ragnarok, perang besar yang mematikan banyak dewa, menenggelamkan seisi alam, dan melahirkan dunia baru yang lebih bersih.

Inilah kejeniusan sutradara Cory Balrog dan rekan-rekannya di Santa Monica Studio. Mereka dengan lihai memasukkan unsur asing, yaitu Kratos asal Sparta, tanpa mengubah inti cerita Ragnarok.

Loki, misalnya, dalam mitologi Nordik disebut keturunan raksasa--sejalan dengan kisah Atreus. Legenda menyebutkan Loki berperan dalam pembunuhan Dewa Baldur. Kematian anak Odin dan Freya itu menjadi penanda awal Fimbulwinter. Saat tinggal di negeri para dewa, Loki berseteru dengan Heimdall. Dewa yang bisa membaca pikiran ini merupakan palang pintu Asgard dan pemegang sangkakala penanda mulainya Ragnarok. Di pertempuran akbar itu, Loki didampingi serigala yang bernama Fenrir. Di sini saya tidak menuliskan spoiler, hanya menyampaikan nukilan kisah kiamat versi Eropa Utara tersebut.

Seperti di seri sebelumnya, God of War Ragnarok menjadi media baru untuk menceritakan mitologi. Memulai proses produksi pada 2020, sepekan setelah syuting pertama, tim Santa Monica terkena kewajiban lockdown. Selanjutnya, mereka harus berkreasi dalam pengambilan gambar. Misalnya, satu aktor memainkan lebih dari satu karakter untuk mengurangi jumlah personel di studio. "Tapi, bahkan pandemi dan pembatasan tak membuat kami sudi untuk mengorbankan cerita," ujar Ariel Angelotti, produser senior untuk narasi.

Kratos dan Atreus mendapat bantuan dari banyak karakter yang ditemui di perjalanan mereka. Game God of War Ragnarok dirilis Rabu, 9 November 2022. (Sony Interactive Entertainment)

Di seri ini, di luar misi utama, Kratos bisa menjelajahi Sembilan Alam. Setiap dunia menyuguhkan cerita, lewat dialog dan prasasti, yang saling berkaitan. Misalnya, kisah masa lalu Faye, istri Kratos, di Vanaheim.

Untuk memenuhi semua misi, utama dan sampingan, butuh lebih dari 70 jam. Selama itu, saya jarang merasa bosan. Pengembang tahu betul psikologi pemain. Usai pertarungan berat, kerap hadir dialog yang berisi humor segar. Misalnya, waktu Mimir, mantan pendamping Odin, mengajak Kratos bermain tebak-tebakan.

Nilai Positif God of War Ragnarok

Kisah petualangan Kratos dan Atreus di seputar akhir jaman Nordik ini mendapat skor 94 di Metacritic dan Opencritic--dua situs agretator review game. Nilai itu merupakan yang tertinggi kedua sepanjang tahun ini dan hanya selisih satu poin di bawah Elden Ring. Ini merupakan nilai tertinggi dari game eksklusif Sony PlayStation di era PS5. Sementara, banyak situs game terkemuka yang memberi nilai tertinggi, 10, seperti IGN, Push Square, dan Gamespot.

Penilaian nyaris sempurna itu membuat makin banyak pemain tak sabar menjajal God of War Ragnarok. Hendra, warga Samarinda, Kalimantan Timur, misalnya, membeli game ini lewat PlayStation Store pada Sabtu, 29 Oktober 2022. Begitu mengetahui versi digital bisa diunduh mulai pekan lalu, dia buru-buru mengunduh supaya bisa langsung memainkannya saat rilis. Maklum, dia merupakan penggemar berat God of War sejak era PS2.

"Suka God of War 2018 karena ceritanya," kata pria 38 tahun yang bekerja di perusahaan jasa kepabeanan itu. "Harapannya, ada lebih realm yang bisa di eksplor di sekuel ini."

Skor dari media game berpengaruh untuk God of War Ragnarok, game yang rilis 9 November 2022 ini. (Istimewa).

Terlepas dari penilaian yang super tinggi itu, tentu saja, God of War Ragnarok punya kekurangan. Begitu luasnya area, saya sering kehilangan arah saat hendak mencapai titik tertentu. Jalur yang berputar-putar membuat peta tak membantu navigasi.

Ganjalan kedua adalah pertempuran akhir yang terasa kurang masif. Dengan narasi yang dibangun sepanjang puluhan jam, saya membayangkan Ragnarok menampilkan pasukan yang baku hantam dalam jumlah besar, seperti perang antara Avengers melawan Thanos di film Avengers: Endgame. Jauh panggang dari api.

Penyebabnya adalah game ini dirancang dengan standar kemampuan PlayStation 4, konsol yang tak lagi diproduksi mulai awal tahun lalu, bukan PS5. God of War Ragnarok juga menjadi game eksklusif terakhir bagi PS4. Penutup yang sempurna bagi konsol yang telah menemani kita selama sembilan tahun.

