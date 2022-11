Maerel Dhalia, Wisudawan Undip dengan IPK Cumlaude yang Punya Segudang Prestasi

TEMPO.CO, Jakarta - Maerel Dhalia, menjadi salah satu wisudawan terbaik dari Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) dalam wisuda yang digelar pada 7-8 November 2022. Dia berhasil meraih IPK 3.92. Sejak duduk di bangku kuliah, Maerel aktif mengikuti berbagai kegiatan nasional maupun internasional.

Beberapa kegiatan yang diikuti adalah National University Debating Championship (NUDC), kompetisi British Parliamentary Debating terbesar diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Asia British Parliamentary yakni kompetisi British Parliamentary terbesar di tingkat Asia pada 2019, World University Debating Championship di Assumption University Thailand pada 2020 yang merupakan kompetisi debat tingkat dunia, serta Asian English Olympics cabang Speech yang merupakan salah satu festival kompetisi Bahasa Inggris pada 2020.

“‌Selain kuliah saya aktif di berbagai organisasi baik di dalam maupun di luar kampus, untuk di dalam kampus sendiri saya aktif dan sempat menjabat sebagai presiden di di UDF atau Undip Debating Forum salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak di bidang english parliamentary debating," ujarnya dilansir dari laman resmi Undip pada Rabu, 9 November 2022.

Dia juga aktif di Genbi Undip yang merupakan organisasi bagi penerima beasiswa Bank Indonesia di Undip. Di sana, dia menjabat sebagai staff research and development. Sedangkan di luar kampus, dia aktif di Federasi Cheerleading Seluruh Indonesia dan menjabat sebagai sekretaris untuk cabang Jawa Tengah.

Sejumlah prestasi juga diraih Maerel di antaranya Back to Back Champion Of NUDC Kopertis VI ( Jawa Tengah) 2018-2019, Back to back best speaker of NUDC Kopertis VI ( Jawa Tengah) 2018-2019, Best Novice Speaker NUDC Nasional 2018, Champion of NUDC Nasional 2019, Bronze Medallist Best Speaker of NUDC Nasional 2019, 1st Runner Up of Speech Competition at Asian English Olympics ( AEO ) 2020.

Atas capaiannya, Maerel mengatakan bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua, dosen, dan kawan-kawannya yang mendukungnya selama ini. "Saya memiliki teman-teman yang supportif terhadap apa yang saya lakukan meskipun mungkin jalan yang saya pilih berbeda dengan mereka,” katanya.

Dia berpesan kepada mahasiswa agar tak pantang menyerah dan selalu mencoba hal baru. "Meskipun sulit untuk menyeimbangkan prestasi akademik dan non-akademik, tapi harus dicoba," ujarnya.

Baca juga: Ilham Muhammad, Juara 1 Mahasiswa Berprestasi 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.