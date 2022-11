Merayakan Rilis God of War Ragnarok di Kota Tua Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Sony Interactive Entertainment merayakan peluncuran God of War Ragnarok di Kota Tua, Jakarta Barat, mulai Selasa, 8 November 2022. Ini untuk pertama kalinya Indonesia ikut dalam selebrasi peluncuran video game.

God of War Ragnarok merupakan sekuel dari God of War, game terbaik 2018. Game besutan studio Santa Monica di Los Angeles ini menjadi satu judul yang paling ditunggu penggemar dan digadang-gadang kembali meraih penghargaan pada tahun ini.

Di Kota Tua Jakarta, Sony bekerja sama dengan Jakarta Experience Board, badan usaha milik daerah yang bertugas mengembangkan pariwisata dan mempercantik kota. Di Taman Fatahillah, terbentang mural 12 x 3 meter yang menggambarkan pertarungan Kratos dan Atreus, dua lakon utama God of War, melawan Thor, dewa petir dalam mitologi Nordik.

"Kami gambar selama delapan hari, bertiga," ujar Cep Toha, pelukisnya, di lokasi, Selasa, 8 November 2022. Pakar seni lukis dari komunitas seni Imural ini merupakan God of War seri awal, di PlayStation 2 dan PlayStation 3. Dia tidak memainkan God of War 2018 yang terbit di PlayStation 4. Maka, ketika mendapat pesanan menggambar, Kratos dan puteranya, dia mengintip trailer God of War Ragnarok. "Sisanya saya karang sendiri."

Toha cs memasukkan unsur lokal dalam karyanya, yaitu Museum Sejarah Jakarta. Mereka juga dengan jeli melukis ondel-ondel, namun dengan bentuk yang mirip patung-patung kuno seperti yang ada di God of War, sehingga menyambung dengan gambar utama.

Ada juga permainan yang berlatar belakang God of War. Namanya, "Jelajah 9 Sudut Kota Tua". "Terinspirasi nine realms di mitologi Nordik yang menjadi latar cerita God of War," kata Direktur Utama Jakarta Experience Board, Novita Dewi.

Permainan dimulai dengan memindai QR code di samping mural. Lokasi lain ada di Stasiun BNI Sudirman dan Stasiun Dukuh Atas. Mural itu akan membuka situs JXB yang berisi sembilan teka-teki yang mengacu pada lokasi-lokasi di Kota Tua. Pemenangnya adalah pemain yang berfoto paling menarik di lokasi yang benar dan menautkannya dengan sejumlah media sosial. "Hadiahnya satu set game God of War dan palu Thor," ujar Novita.

Jelajah 9 Sudut Kota Tua berlangsung hingga 14 November 2022. Jakarta Experience Board belum memutuskan nasib mural 12 meter tersebut setelah kampanye pemasaran God of War Ragnarok ini berakhir.

