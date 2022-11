Cara Mengatasi Lupa Kata Sandi Gmail

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang pasti pernah mengalami lupa password atau kata sandi emailnya. Lantas, bagaimana jika lupa kata sandi Google Mail atau Gmail dan apa yang harus dilakukan?

Melansir laman Pusat Bantuan Google, berikut langkah yang harus dilakukan jika terjadi lupa kata sandi Gmail:

Pemulihan Email Menggunakan Nomor HP

1. Masuk ke laman mail.google.com dan masukkan email Anda yang lupa password.

2. Pada bagian password pilih forgot password.

3. Pilih try another way.

4. Masukkan nomor HP Anda yang pernah Anda daftarakan ketika membuat email.

5. Cek nomor HP Anda dan masukkan kode verifikasi yang dikirimkan pada kolom yang tersedia.

6. Jika berhasil, Anda bisa membuat password baru Anda.

Pemulihan Email Menggunakan Email Pemulihan

1. Masuk ke laman mail.google.com dan masukkan email yang Anda yang lupa password.

2. Pilih forgot password ketika akan memasukkan password.

3. Jika ketika mendaftar Gmail, Anda memasukkan email pemulihan, maka kode verfikasi akan dikirmkan ke email pemulihan Anda.

4. Masukkan kode verifikasi tersebut dan buat password baru akun gmail Anda.