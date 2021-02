Mengefisienkan Ruang dan Daya

TEMPO Interaktif

Jakarta

: Siapa bilang penjualan desktop bakal semakin menurun? Faktanya, beberapa vendor komputer saat ini malah meluncurkan desktop seri-seri terbarunya untuk meramaikan pasar komputer meja itu. Selain Hewlett Packard yang meluncurkan desktop multimedia, HP Pavilion Elite seri m9600, juga di pekan lalu, Acer melempar seri desktop terbarunya, Acer Veriton X270 ke pasaran.

Karena untuk penggunaan bisnis, vendor komputer pesaing HP dan Dell di pasar PC dunia ini menawarkan Veriton X270 dengan salah satu kelebihan, yakni dalam keamanan data. Veriton juga dijanjikan memberi kecepatan, fleksibilitas dan kehandalan yang dipersyaratkan pengguna untuk berbagai kebutuhan aplikasi bisnis.

Pengguna juga diberi pilihan menggunakan prosesor Intel, termasuk prosesor Intel Core 2 Duo, hard disk ATA dengan performa tinggi dan memori DDR2 untuk beragam aplikasi bisnis. Desktop dengan desain kompak ini dilengkapi grafis NVIDIA GeForce 7100 dengan teknologi HD PureVideo, yang akan menyediakan kualitas gambar superior untuk kebutuhan streaming video maupun konferensi video.

“Desktop Veriton X270 dibangun untuk mempertemukan kebutuhan organisasi-organisasi saat ini, yang mengharapkan (komputer) dapat melakukan lebih, tapi tetap efisien,” kata Leila Axelle Robert, Manager bisnis Desktop Acer saat meluncurkan produk ini Kamis pekan lalu.

Dari segi bentuk, Acer merancang Veriton X270 sebagai mini desktop dengan desain yang ramping, sehingga mengefisienkan ruang di meja kerja. “Desktop Veriton X270 dibungkus dalam selubung 10 liter yang kompak, agar meja kerja di kantor bisa dimaksimalkan.” Lihat saja ukurannya yang mini dan ramping jika dibandingkan dengan ukuran papan ketiknya.

Perusahaan-perusahaan saat ini memberi syarat ketat untuk efisiensi itu. “Dan, Veriton X270 dibuat untuk menangani banyak kebutuhan aplikasi dengan berbagai kemudahan guna meningkatkan produktivitas pekerja,” ujar Leila.

Untuk kemudahan akses, tombol power ditempatkan di bagian atas CPU, dan disk drive ditempatkan secara vertikal. Desktop ini juga dilengkapi port USB 2.0 di bagian depan dan belakang CPU. Total, desktop ini memiliki sembilan koneksi untuk berbagai kebutuhan dan aplikasi, baik itu ke printer, flash drive, telepon VoIP, dan koneksi lainnya.

Veriton X270 juga dijanjikan memiliki kemampuan menampilkan visual dan audio yang super. Dengan teknologi PureVideo HD, Veriton X270 akan menyediakan gambar yang jernih, namun tetap efisien dalam mengkonsumsi daya listrik. Acer juga menjanjikan akan mengurangi panas dan suara ketika desktop ini dioperasikan.

Produk baru ini juga dilengkapi port HDMI yang mendukung transmisi audio dan video lewat kabel tunggal. Untuk menghasilkan kualitas suara lebih istimewa, audio definisi tinggi 5,1 saluran diintegrasikan untuk meningkatkan kejernihan suara.

Misalnya untuk melakukan panggilan konferensi video atau untuk kebutuhan bisnis lainnya. Nah, desktop yang didesain dengan balutan warna hitam ini sudah dipasarkan oleh agen resmi Acer, dimulai dari Amerika dengan banderol mulai US$399.



Dimas | BUSINESSWIRE | MISCO | EWEEK.COM

Spesifikasi:

- Prosesor Intel Core 2 Duo (Up to 95 W)

- Grafis terintegrasi NVIDIA GeForce 7100 dan nForce 630i

- 4GB DDR2 557/800 MHz SDRAM (Single Channel Support on Two DIMMs)

- Hard Disk Serial ATA Up to 500GB

- SuperMulti dengan Teknologi Labelflash

- Slot Low-Profile Expansion: 1 PCI Express® x16, 1 PCI Express® x1, 2 PCI 2.3

- Gigabit LAN

- Sistem Operasi Windows Vista® Business

- Microsoft Office Professional 2007

- Audio Definisi Tinggi dengan dukungan Surround 5,1 saluran