BMKG Borong Lima Penghargaan di Ajang GSM Award 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pada ajang Government Social Media Award 2022, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berhasil memborong lima penghargaan sekaligus. Acara ini sebagai apresiasi kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah atas kinerjanya dalam pengelolaan akun sosial media. Penyerahan penghargaan digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Rabu, 11 Januari 2023.

Dari total tujuh kategori pada GSM Award, BMKG menjadi finalis di enam kategori, dan berhasil menjadi pemenang di lima kategori, yaitu "Most Engaging", "Best Use of Image", "Best Use of Video", "Best Campaign", dan yang paling bergengsi yaitu kategori "Best Account".

Kegiatan GSM Award ini sekaligus menjadi penutup dari acara Government Social Media Summit 2022. Dengan tema "Media Sosial sebagai Episentrum Komunikasi Publik Pemerintah", GSMS 2022 terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu GSM Conference, GSM Check-Up, dan GSM Award sebagai kegiatan puncaknya.

Data analitik yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sejak 1 September 2021 hingga 31 Agustus 2022 dengan total data sebanyak 6.776.616 terhadap kinerja akun media sosial Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, menjadi acuan dalam GSM Award 2022 ini.

Dalam proses penilaiannya, GSM Award 2022 turut melibatkan lima dewan juri lainnya, yaitu Karina Kusumawardani (Pembina GSMS), Arbain Rambey (Fotografer Senior), Centurion Priyatna (Ketua Program Studi Humas Fikom Unpad), Bella Panggabean (Sinematografer), dan Aqsath Rasyid (CEO NoLimit).

Adapun kategori penghargaannya terbagi ke dalam single award yang terdiri atas tujuh kategori, yaitu "Most Active", "Most Engaging", "Best Use of Image", "Best Use of Video", "Best Performance in G20 Campaign", "Best Campaign", dan "Best Account".

Mewakili BMKG, penghargaan GSM Award 2022 diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG, Mohamad Muslihhuddin. Ia mengaku senang dan bangga atas apresiasi yang diterima BMKG yang mendapatkan lima penghargaan sekaligus.

"Alhamdulillah kali ini BMKG bisa mendapat lima penghargaan. Saya mewakili BMKG mengucapkan terima kasih banyak, karena sejujurnya tidak menyangka bisa menang di lima kategori, karena tahun lalu menang dua kategori. Ini sebuah peningkatan pesat, alhamdulillah”, kata Muslihhuddin.

Muslihhuddin menyebut bahwa penghargaan ini merupakan buah manis dari kerja keras tim produksi konten informasi dan media sosial BMKG dari berbagai bidang. Ia berharap award ini menjadi penyemangat untuk semakin meningkatkan kinerja BMKG dalam menyebarluaskan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami untuk masyarakat.

Selain itu, Muslihhuddin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Awrago dan No Limit yang secara konsisten menyelenggarakan GSM Award setiap tahunnya sejak 2019. Ia berharap ajang ini bisa terus diselenggarakan di tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi motivasi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk semakin kreatif dan inovatif dalam mengelola informasi di media sosial.

