Risiko Geopolitik, Mitra Utama Apple Ekspansi ke Asia Tenggara, Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - Mitra Apple, Foxconn Technology Group dan Pegatron, telah mengumumkan rencana untuk berekspansi di Asia Tenggara pada tahun 2023. Hal ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk memitigasi risiko geopolitik dan ekonomi.

Ketua Foxconn, Liu Yang, sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan terus memperluas produksi di Cina, Amerika, dan Asia Tenggara. Upaya ini akan membuahkan hasil pada tahun 2023.

Pegatron, saingan Foxconn yang lebih kecil, akan mengalokasikan US$ 300 juta hingga US$ 350 juta untuk belanja modal tahun ini, sebagian untuk meningkatkan kapasitas di Asia Tenggara dan produksi suku cadang mobil di Meksiko. Perusahaan ini juga merupakan pemasok Tesla Inc.

Baik Foxconn dan Pegatron saat ini memproduksi iPhone di Cina dan India, dan Apple juga menggunakan Vietnam sebagai basis manufaktur alternatif untuk produk lain, seperti AirPods. Sedangkan Pegatron akan meningkatkan kapasitas produksi di Vietnam dan Indonesia. Foxconn tidak merinci negara Asia Tenggara mana yang rencananya akan diperluas.

Rencana ekspansi oleh pembuat elektronik kontrak besar ini cocok dengan tren berkelanjutan dalam mendiversifikasi rantai pasokan yang dimulai pada era Trump, ketika presiden AS mengenakan tarif tinggi pada beberapa impor Cina dalam perang dagangnya dengan Cina. Isolasi yang berkepanjangan akibat virus corona di Cina telah mengganggu rantai pasokan dan mempercepat upaya diversifikasi.

Baik Foxconn dan Pegatron telah mengalami gangguan terkait Covid di Tiongkok. Pegatron harus menghentikan produksi untuk sementara, dan Foxconn dihadapkan dengan protes keras yang melanda kompleks utamanya di Kota Zhengzhou, yang mengganggu aktivitas pembuat iPhone itu dan memaksa Apple untuk menghentikan produksi.

Rencana ekspansi Foxconn dan Pegatron di Asia Tenggara pada tahun 2023 menunjukkan bahwa produsen elektronik kontrak utama dunia akan terus meningkatkan kapasitas produksi di luar Cina untuk memitigasi risiko geopolitik dan ekonomi serta mendiversifikasi rantai pasokan mereka.

