Cara Melihat Instagram Story Tanpa Ketahuan Pemiliknya

TEMPO.CO, Jakarta - Instagram adalah salah satu aplikasi sosial media yang menawarkan berbagai fitur, mulai dari posting foto, video, bertukar pesan (direct message) hingga story. Berbagai fitur tersebut membuat banyak orang lebih senang memposting kegiatan mereka di sosial media pribadi.

Terkadang saat Anda sedang ingin mencari tahu seseorang melalui Instagram Story yang mereka posting, Anda tidak ingin ketahuan sedang mengamatinya. Nah, agar tidak tertangkap basah si pemilik akun bila Anda sedang stalking Instagram Story-nya, berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan dirangkum dari berbagai sumber:

1. Gunakan Google Chrome

Apabila Anda menggunakan aplikasi instagram di PC atau laptop, Anda bisa menggunakan bantuan ekstensi Chrome IG Story yang ada di Google Chrome. Caranya cukup gampang, yakni:

- Buka Google Chrome dan log in ke akun Instagram

- Klik ekstensi Chrome IG Story yang terletak di pojok kanan

- Klik pilihan ‘Go to Stories’

- Setelah itu Anda akan melihat sejumlah akun yang Anda ikuti, kemudian pilih akun yang ingin Anda lihat storynya.

2. Gunakan Aplikasi Lain

Untuk melihat Instagram Story di ponsel pintar, Anda bisa menggunakan aplikasi lain yang bisa Anda download melalui Playstore maupun Appstore. Beberapa aplikasi tambahan yang bisa Anda gunakan antara lain Story Salker, Story Notifier, hingga InstaStoryViewer.com.

3. Gunakan Second Akun

Second akun bisa dibilang akun anonymous yang Anda buat bila Anda tidak ingin identitas Anda diketahui. Dengan menggunakan second akun, pemilik akun tidak akan mudah mengenali siapa Anda. Untuk membuat second akun langkahnya sama dengan ketika Anda membuat akun instagram, setelah second akun terbentuk, Anda cukup masuk ke aplikasi instagram, lalu pilih tambahkan akun, Anda akan diminta log in ke akun baru. Setalah Anda di second akun, Anda bisa langsung menjelajah Instagram Story yang Anda ingin lihat.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

