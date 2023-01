Agnes Mo Undang Makan Siswa SMPN 1 Ciawi yang Raih Medali Emas Dance Sport

TEMPO.CO, Jakarta - Kesya Aditya P. dan Devina Anindita, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral setelah video mereka berdansa di sekolah menjadi perhatian warganet. Mereka sempat dicibir bahwa sudah terpengaruh budaya asing yang dapat merusak generasi muda muslim.

SMP Negeri 1 Ciawi memberi klarifikasi bahwa keduanya merupakan atlet cabang olahraga dance sport yang berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2022. Belakangan, penyanyi Agnes Monica memberikan dukungan kepada kedua siswa tersebut.

Lewat akun Instagramnya @agnezmo, Agnes menyebut sekolah harus bangga memiliki atlet seperti Kesya dan Devina. "So please support them always," kata Agnes.

Agnes juga mengirim direct message lewat Instagram ke Kesya. Dia mengungkapkan rasa bangganya dan ingin bertemu dengan Kesya dan Devina. Hal itu terekam dalam Instagram story yang diunggah oleh Kesya lewat akun Instagramnya @ksyyaditia pada Selasa, 17 Januari 2023. "Dek, nomor kamu berapa? Ketemu kakak ya. Kakak mau undang kamu ke restoran kakak," tulis Agnes.

Agnes juga mengatakan agar Kesya tak patah semangat sekalipun ada cibiran dari netizen. Dia meminta agar Kesya terus berprestasi. "Jangan sedih ya dek. Justru generasi yang kayak kamu yang harusnya diangkat. Prestasi tanpa sensasi." ujar Agnes.

Kesya pun merasa terkejut karena mendapat pesan dan dukungan dari Agnes Monica. Dia pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepadannya.

Adapun sebelumnya di media sosial beredar potongan video pasangan siswa-siswi berdansa di sekolah disaksikan siswa-siswi lainnya. Dalam video itu, pasangan siswa dan siswi tersebut unjuk kebolehan berdansa dengan gerakan energetik. Mereka tampil di halaman sekolah.

Sejumlah komentar mengapresiasi dansa itu, sedangkan ada pula yang mencibir bahwa dansa merusak generasi muda. SMP Negeri 1 Ciawi mengungkap keduanya merupakan atlet dansa dan tak ada ekstrakurikuler dansa di sekolah.

"Anak-anak ini memang siswa/i dari sekolah kami, kebetulan mereka adalah atlet cabang olahraga Dance Sport, pemenang medali emas PORPROV Jabar 2022," ujar SMP Negeri 1 Ciawi lewat akun Instagramnya.

Dance sport adalah cabang olahraga yang memadukan seni tari dan penguasaan teknik dan stamina fisik sehingga memberikan pertunjukan yang artistik. Dance sport dinaungi oleh Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI), juga diperlombakan bagi atlet-atlet difabel, di mana mereka mengikuti dance sport dengan menggunakan kursi roda.

