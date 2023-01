Apple Umumkan MacBook Pro dan Mac Mini Baru dengan M2 Pro dan M2 Max

TEMPO.CO, Jakarta - Apple mengumumkan produk baru pada Selasa, 17 Januari 2023, yaitu MacBook Pro 14 inci dan 16 inci edisi 2023 serta Mac mini dengan prosesor Apple M2 Pro dan M2 Max yang baru. MacBook juga mendapatkan opsi konektivitas yang diperbarui dan Mac mini memiliki harga awal yang lebih rendah.

MacBook Pro 14 inci dan 16 inci kini dapat dikonfigurasi dengan chip M2 Pro dan M2 Max, yang diklaim menawarkan kinerja CPU hingga 20 persen lebih cepat dan kinerja GPU 30 persen lebih cepat dibandingkan varian M1 generasi sebelumnya.

Pengguna dapat memilih opsi konfigurasi prasetel Apple — masing-masing tiga untuk dua ukuran — atau mengonfigurasi salah satu opsi untuk memiliki konfigurasi prosesor, memori, dan penyimpanan apa pun seseuai yang disukai.

Yang ditawarkan di sini adalah dua opsi, masing-masing untuk M2 Pro dan M2 Max. Pengguna bisa mendapatkan M2 Pro dengan CPU 10-core dan GPU 16-core atau CPU 12-core dan GPU 19-core. M2 Max dapat dikonfigurasi dalam opsi CPU 12-core dan GPU 30-core atau opsi CPU 12-core dan GPU 38-core.

Prosesor baru itu juga menghadirkan konfigurasi memori terpadu yang diperbarui, dengan M2 Pro menawarkan opsi 16 GB dan 32GB sedangkan M2 Max menawarkan opsi 32 GB, 64 GB, dan 96 GB. Selain itu, juga dapat mengonfigurasi penyimpanan flash bawaan dari 512 GB hingga 8 TB. Memori 16 GB dan penyimpanan 512 GB adalah standar pada varian termurah.

Prosesor baru juga meningkatkan masa pakai baterai model 2023, dengan model 14 inci memungkinkan pemutaran video selama 18 jam dan penelusuran web nirkabel selama 12 jam. Sementara model 16 inci dapat melakukan pemutaran video selama 22 jam dan 15 jam.

Hal yang juga baru pada model MacBook Pro adalah opsi konektivitas yang ditingkatkan. Pengguna sekarang mendapatkan Wi-Fi 6E untuk konektivitas nirkabel yang lebih cepat dan HDMI telah diperbarui ke standar 2.1, yang mendukung hingga 8K pada 60 Hz dan 4K pada 240 Hz.

MacBook Pro 14 inci tersedia dalam varian US$ 1.999, US$ 2.499, dan US$ 3.099, sedangkan 16 inci tersedia dalam varian US$ 2.499, US$ 2.699, dan US$ 3.499. Keduanya jika dihitung dalam rupiah berkisar Rp 31 juta-Rp 55 juta. Semua model dapat dikonfigurasi dengan semua opsi melalui toko online Apple.

Untuk desktop, Mac mini baru kini hadir dengan prosesor M2 dan M2 Pro. Jika dibanding dengan yang lalu, perangkat memiliki harga awal yang lebih rendah US$ 599 karena varian lama Intel akhirnya dihentikan.

Mac mini memiliki prosesor M2 untuk model US$ 599 dan US$ 799, yang memiliki CPU 8-core dan GPU 10-core. Keduanya memiliki memori terpadu 8 GB yang sangat kecil sebagai standar, tetapi dapat dikonfigurasi secara manual dengan 16 GB atau 24 GB.

Model US$ 1.299 hadir dengan M2 Pro, CPU 10-core, dan GPU 16-core sebagai standar tetapi dapat dikonfigurasi dengan varian CPU 12-core dan GPU 19-core. Ini termasuk memori terpadu 16GB dan dapat ditingkatkan menjadi 32GB.

Model M2 dapat dikonfigurasi hingga penyimpanan 2 TB, sedangkan model M2 Pro dapat dikonfigurasi hingga 8 TB. Tidak ada opsi M2 Max untuk Mac mini. Harga untuk semua model berkisar Rp 9 juta-Rp 20 juta.

Semua model Mac mini baru hadir dengan Wi-Fi 6E, tetapi model M2 Pro juga menyertakan port HDMI 2.1 baru serta empat port Thunderbolt 4, bukan dua seperti pada model M2.

Seperti disebutkan sebelumnya, varian Intel lama akhirnya dihentikan, meninggalkan Mac Pro sebagai satu-satunya pilihan berbasis Intel di jajaran Apple. Kabar mengenai Mac Pro berbasis Apple Silicon masih belum terdengar. Diduga, produk akan tiba akhir tahun ini dengan menggunakan M2 Ultra.

