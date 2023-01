SpaceX Akhirnya Luncurkan 51 Satelit Internet Starlink Setelah Penundaan

TEMPO.CO, Jakarta - SpaceX baru saja meluncurkan misi Starlink pertamanya tahun ini pada hari Kamis, 19 Januari 2023. Misi kali ini membawa sejumlah besar satelit internet Starlink ke orbit dan juga mendaratkan roket Falcon 9 tahap pertama yang baru.

Pendorong dengan 51 satelit internet Starlink lepas landas dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg California pada hari Kamis pukul 10:43 EST atau 1543 GMT; 7:43 pagi waktu California.

Peluncuran awalnya ditargetkan pada 9 Januari 2023, tetapi SpaceX mundur dari upaya itu karena cuaca buruk. Perusahaan juga membatalkan percobaan potensial pada 10 Januari untuk mengambil lebih banyak waktu untuk memeriksa data dari tahap atas Falcon 9.

Setelah itu SpaceX membuat jadwal baru pada hari Minggu, 15 Januari 2023. Kembali, cuaca buruk membuat rencana berubah menjadi 18 Januari 2023. Dan, akhirnya benar-benar berangkat hari Kamis, 19 Januari.

Tahap atas Falcon 9 membawa satelit Starlink ke orbit rendah Bumi dan diperkirakan menyebarkan 51 satelit dalam waktu 29 menit setelah lepas landas, demikian menurut deskripsi misi SpaceX.

Kurang dari sembilan menit setelah peluncuran, tahap pertama Falcon 9 kembali ke Bumi, mendarat di kapal tak berawak SpaceX, Of Course I Still Love You, yang ditempatkan di Samudra Pasifik. Itu adalah pertama kalinya tahap pertama ini terbang, menurut siaran SpaceX.

Starlink adalah konstelasi internet broadband SpaceX, yang saat ini terdiri dari 3.300 lebih satelit operasional.

SpaceX memiliki persetujuan untuk meluncurkan 12.000 pesawat ruang angkasa Starlink dan telah mengajukan izin untuk menerbangkan hampir 30.000 lebih.

SPACE

Baca:

Kapsul Kargo Dragon SpaceX Kembali ke Bumi Setelah 6 Minggu di ISS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.