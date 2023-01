Orang Indonesia Peringkat Pertama Durasi Screen Time Ponsel di Dunia, Kategori Kecanduan Tingkat Tinggi?

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut Q2 2022 Regional Pulse Index dari data.ai, minat sebagian besar orang terhadap konten dalam ponsel masih cenderung meningkat. Hal ini terungkap dalam sebuah riset State of Mobile 2023 yang menunjukkan negara-negara dengan durasi screen time paling tinggi. Ternyata, Indonesia merajai kategori tersebut.

Orang Indonesia berada di peringkat puncak dalam kategori pengguna ponsel dengan durasi screen time paling tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Orang Indonesia menghabiskan waktu 5,7 jam sehari di depan layar ponsel. Posisi kedua ditempati oleh Brasil dan Arab Saudi dengan durasi screen time 5,3 jam. Selanjutnya, disusul oleh Singapura dan Korea Selatan yang menghabiskan waktu hampir sama dengan negara sebelumnya, yaitu lebih dari 5 jam sehari di depan ponsel.

Sebelum menjadi negara dengan durasi screen time paling tinggi, orang Indonesia juga memuncaki kategori kecanduan scrolling ponsel berdasarkan laporan dari firma riset data.ai. Lalu, apa alasan di balik orang Indonesia yang sudah di tahap kecanduan menggunakan ponsel?

Alasan Orang Kecanduan Ponsel

1. Sudah kecanduan

Alasan yang paling jelas dan mungkin setiap orang selalu menggunakan ponsel adalah karena sudah kecanduan. Mengutip ncbi.nlm.nih.gov, orang yang menggunakan ponsel terlalu sering terjadi karena umpan balik dari suatu aplikasi.

2. Tidak ingin bosan

Sebagian besar hidup dihabiskan untuk melakukan sesuatu dan setiap orang selalu merasa harus melakukan sesuatu. Namun, jika suatu ketika orang tersebut tidak melakukan sesuatu, akan merasakan kekosongan yang perlu diisi. Dahulu, orang mengisi waktu dengan melakukan permainan atau hal lainnya dengan teman-teman secara langsung, tetapi, sekarang, sebagian besar orang beralih ke ponsel ketika rasa bosan menghampirinya.

Bosan bukanlah masalah baru. Bosan adalah sesuatu yang telah diperjuangkan orang selama ini, tetapi, dahulu mereka tidak memiliki ponsel sehingga tidak mengisi waktu bosan untuk fokus menggunakannya.

3. Ingin terlihat sibuk

Saat seseorang menggunakan ponsel, orang lain yang melihatnya akan menganggapnya sebagai orang penting. Asumsi tersebut memang dapat dibenarkan karena beberapa orang menggunakan ponsel pasti memiliki alasan penting, misalnya pekerjaan yang mengharuskan untuk selalu berkomunikasi dengan erat. Dengan asumsi tersebut, banyak orang selalu melihat ponselnya karena ingin terlihat sibuk sehingga orang lain tidak mengganggunya. Itulah yang menjadi sebuah alasan lainnya mengapa seseorang ingin terlihat sibuk menggunakan ponsel.

4. Ingin mendapatkan perhatian

Selain menggunakan ponsel untuk tidak ingin diganggu orang sekitar, seseorang juga menggunakan untuk mendapatkan perhatian dengan orang lain yang secara langsung. Saat ponsel berbunyi sebagai tanda munculnya sebuah pesan, seseorang selalu mengintip untuk melihat apa yang terjadi atau siapa pengirimnya. Keinginan akan perhatian ini sepertinya membuat seseorang terus menggunakan ponsel, meskipun tidak ada sesuatu yang baru.

5. Semua yang dibutuhkan ada di ponsel

Mengutip The Phone Addiction Workbook: How to Identify Smartphone Dependency, Stop Compulsive Behavior and Develop a Healthy Relationship with Your Devices, ponsel menawarkan beragam hiburan menarik, seperti menonton video, bermain game, berbelanja, dan belajar. Lalu, jika ingin berbicara dengan teman, dapat menggunakan aplikasi yang didukung oleh ponsel. Dalam banyak hal, semua yang seseorang butuhkan ada di ponsel sehingga banyak waktu dihabiskan untuk menggunakan ponsel.

RACHEL FARAHDIBA R

