Samsung Promosikan Space Zoom dan Night Mode untuk Galaxy S23 Ultra

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Galaxy S23 Ultra akan memiliki rangkaian kamera belakang yang luar biasa. Ponsel ini akan menampilkan kamera utama 200MP di bagian belakang bersama dengan kamera Ultra-wide 12MP, dua kamera Telefoto 10MP (satu dengan zoom optik 3x dan yang lainnya menawarkan zoom optik 10x), dan kemampuan untuk menawarkan zoom digital 100x.

Apakah kamera ini akan menangkap bidikan bulan yang luar biasa? Itulah yang disindir Samsung dengan promo terbarunya yang terekam dalam mode vertikal di YouTube Shorts.

Video Samsung mempromosikan Space Zoom dan Night Mode untuk Galaxy S23 Ultra. (Phone Arena)

Kepala Samsung Mobile TM Roh baru-baru ini menulis, "Itulah mengapa sistem kamera pro-grade kami menjadi lebih pintar, menawarkan foto dan video terbaik dalam cahaya apa pun di antara smartphone Galaxy kami."

Apa yang dapat kita ambil dari komentar ini adalah bahwa Samsung akan meningkatkan Nightography-nya, dan sensor 200MP ISOCELL HP2 yang kabarnya akan melengkapi Galaxy S23 Ultra memiliki beberapa fitur yang meningkatkan fotografi di lingkungan dengan cahaya redup.

Video promosi juga mengisyaratkan peningkatan fotografi malam hari dengan menyertakan komentar "Malam epik akan datang." Menurut Samsung, "Night Mode adalah fitur smartphone yang memungkinkan Anda untuk mengambil foto yang jelas dan sangat optimal, bahkan dalam kegelapan. Artinya, Anda dapat menghindari pengambilan gambar malam yang kabur dan buram."

Samsung Galaxy S23 dan Galaxy S23+ akan berbagi pengaturan kamera yang sama yang mencakup kamera Utama 50MP, dan kamera Ultra lebar 12MP. Kedua perangkat akan menawarkan zoom digital 30x yang mungkin tidak cukup untuk menangkap gambar bulan yang luar biasa.

Jajaran Galaxy S23 akan diluncurkan pada 1 Februari dan pre-order akan diterima pada hari yang sama. Ponsel ini akan dirilis pada 17 Februari dengan Galaxy S23 mulai dari US$ 799,99, Galaxy S23+ dengan harga US$ 999,99 ke atas, dan Galaxy S23 Ultra dengan harga US$ 1.199,99 ke atas.

Untuk menggunakan Night Mode di handset Galaxy yang kompatibel, ikuti petunjuk berikut:

Buka aplikasi Kamera di smartphone Galaxy Anda. Geser ke Lainnya dan ketuk Malam. Saat Anda siap, ketuk Jepret untuk mengambil foto Anda. Lihat gambar di galeri foto Anda.

