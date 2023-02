10 Kampus Dalam dan Luar Negeri Terfavorit di Beasiswa LPDP

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah membuka pendaftar beasiswa 2023 pada akhir Januari lalu. Pendaftaran dibuka hingga 25 Februari mendatang. Kalian yang ingin mendaftar beasiswa ini tentu sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Selain persyaratan, kalian juga harus menentukan kampus dan jurusan yang akan diambil.

Ada sejumlah kampus di dalam maupun luar negeri yang paling banyak menjadi tujuan peserta LPDP. Mungkin daftar kampus itu bisa jadi pertimbangan kamu. Data universitas tujuan terfavorit ini dihimpun dari pilihan prioritas pertama para awardee beasiswa LPDP 2022.

Kala itu, terdapat total 2.716 penerima beasiswa LPDP di universitas dalam negeri dan 2.743 penerima beasiswa di universitas luar negeri. Kampus apa saja yang menjadi favorit? Simak daftarnya di bawah ini.

10 Universitas Dalam dan Luar Negeri Tujuan Terfavorit Beasiswa LPDP 2022

5 Universitas Dalam Negeri Terfavorit Beasiswa LPDP

1. Universitas Gadjah Mada (UGM)

2. Universitas Indonesia (UI)

3. Institut Teknologi Bandung (ITB)

4. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

5.Institut Pertanian Bogor (IPB)

5 Universitas Luar Negeri Terfavorit Beasiswa LPDP

1. The University of Melbourne

2. University College London

3. Columbia University

4. The University of Edinburgh

5. Monash University

Adakah kampus pilihanmu?



