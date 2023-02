7 Ciri Pengguna WhatsApp GB, Bisa Membaca Pesan yang Dihapus

TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan Whatsapp GB sangat populer di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Whatsapp GB atau disebut juga WA GB merupakan aplikasi modifikasi yang menyerupai Whatsapp versi asli. Salah satu daya tarik yang memikat dari WA GB yaitu fiturnya yang lebih beragam dibanding Whatsapp resmi.

Meski begitu, tak jarang pengguna Whatsapp GB dianggap cukup menyebalkan karena bisa melanggar privasi pengguna lain. Terdapat beberapa fitur WhatsApp GB yang harus diwaspadai oleh pengguna Whatsapp resmi. Seperti contoh bisa melihat pesan yang dihapus, melihat story tanpa ketahuan hingga menyembunyikan centang dua.

Dikarenakan tampilannya yang persis dengan Whatsapp asli, mungkin Anda akan kesulitan untuk mengenali orang yang menggunakan Whatsapp GB. Untuk mengetahui ciri-ciri orang yang menggunakan Whatsapp GB, simak penjelasan berikut ini.

1.Status 'Online' Tidak Terlihat

Salah satu fitur WhatsApp GB yang dianggap menarik bagi penggunanya adalah fitur status 'online' yang tidak terlihat. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk tetap aktif di WhatsApp tanpa harus diketahui oleh orang lain.

Sehingga orang lain akan mengira kalau WA orang tersebut sedang tidak dibuka. Jadi, apabila Anda sedang bertukar pesan dengan teman, tapi status 'online' miliknya tidak muncul, itu bisa menjadi tanda bahwa ia menggunakan GB WhatsApp.

2. Informasi 'Last Seen' Tidak Sesuai

Pengguna WA GB bisa mengatur fitur 'Last Seen' atau 'Terakhir Dilihat'. Sebagai contoh, pengguna WhatsApp GB bisa mengatur 'last seen' menjadi terakhir dilihat sekitar satu minggu lalu. Padahal, Anda baru saja bertukar pesan dengannya sekitar 10 menit lalu.

Apabila salah satu teman dalam daftar kontak Anda seperti itu, maka bisa dipastikan ia merupakan pengguna GB WhatsApp yang mengaktifkan pengaturan 'last seen'.

3. Emoticon tidak Dapat Dilihat

Keunikan aplikasi GB WhatsApp lainnya adalah menawarkan fitur banyaknya emoticon tambahan yang unik dan tentunya tidak tersedia di WhatsApp resmi.

Jadi jika Anda dikirimi emoticon oleh teman, tetapi Anda tidak bisa melihatnya di layar smartphone Anda dan hanya melihat kotak kecil di dalamnya, besar kemungkinan orang tersebut menggunakan Whatsapp GB.

4. Centang Pesan tidak Terlihat

Di WhatsApp resmi, sebuah pesan yang telah terkirim ditandai dengan tanda centang dua. Sedangkan centang dua biru adalah tanda pesan sudah dibaca. Tapi, pengguna WA GB bisa mengatur tanda tersebut.

Sebagai contoh, saat Anda bertukar pesan dengan pengguna WA GB maka pesan yang dikirim tidak akan langsung centang dua atau centang biru. Pesan yang dikirim akan centang satu dulu, tapi orang tersebut bisa langsung membalas pesan Anda.

5. Pesan yang Dihapus Bisa Dibaca

Pengguna WhatsApp GB masih dapat membaca pesan yang telah anda kirim tapi dihapus. Sehingga Anda harus berhati-hati dalam menuliskan pesan karena pengguna WA GB masih bisa membacanya meski pesan telah Anda hapus.

Ciri pengguna WhatsApp GB tersebut bisa dilihat ketika pesan yang Anda hapus akan memunculkan ikon lingkaran berwarna merah. Padahal dalam WhatsApp resmi, pesan yang dihapus tertulis 'pesan ini telah dihapus'.

6. Kapasitas Media dan Status yang Dikirim Besar

Ciri lain dari pengguna WA GB adalah kapasitas file atau media termasuk dokumen, foto, video sangatlah besar. Pengguna WA GB bisa mengirim media atau status dengan ukuran lebih dari 16 MB bahkan sampai ratusan MB.

Padahal kapasitas yang dimiliki oleh WhatsApp resmi normalnya hanya mampu mengirimkan file yang berkapasitas 16 MB saja.

7. Tampilan Tema Aplikasi Berbeda

Ciri terakhir pengguna WhatsApp GB adalah bisa mengganti tema aplikasi WhatsApp. Jika WA resmi memiliki tema bernuansa hijau, hitam atau putih, pengguna WA GB bisa menggantinya dengan tampilan warna lain.

Selain itu, pengguna WhatsApp GB juga bisa mengganti tata letak status menjadi di bagian atas serta mengganti font WhatsApp.

RIZKI DEWI AYU (CW)